Správa SIS hovorí podľa Grendela o podozreniach: Tvrdí, že OČTK konajú

Tvrdí, že minister nemá kompetencie na zasahovanie do vyšetrovania a na to, aby hovoril, koho treba či netreba vyšetrovať. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) reagoval, že ak si minister ponechal v polícii ľudí z čias bývalej vlády, asi boli dobrí. Koalícia sa podľa neho snaží navodiť dojem, že za všetko môže bývalá vláda. Obaja sa zhodli, že ak sa manipulujú vyšetrovania káuz, je to problém a treba ho riešiť. Blanár namieta nekonanie Mikulca. Grendel deklaroval, že konajú kompetentné orgány.

Grendel súhlasí, že ak sa manipulujú vyšetrovania, ide o rozvrat právneho štátu. "Ak sa to nedeje, tak je to ešte horšie, lebo to je už svojvôľa spravodajskej služby," poznamenal s tým, že je kompetenciou orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), aby podozrenia plynúce zo správy SIS vyšetrili. Deklaroval, že dôveruje polícii aj SIS. "Každý si má robiť svoju prácu v zmysle zákona. Ak prácu v zmysle zákona nerobí, musia sa vyvodiť dôsledky, ale na to sú tu súdy," podčiarkol.

Blanár sa pýta, prečo nebol zbavený mlčanlivosti exšéf SIS Vladimír P., ktorý je vo väzbe. "Mohli sme mať možno pokoj, lebo by všetko vysvetlil," myslí si. Namieta, že minister vnútra je zodpovedný za bezpečnosť krajiny. Poukázal na to, že Mikulec je prijímateľom informácií zo zákona a správy od SIS musel mať skôr, ako sa konalo tajné stretnutie špičiek štátu. "Ak videl, že tam sú nejakí ľudia napísaní, mal ich minimálne odstaviť od vyšetrovania, ak je tam niečo, čo je podozrivé, dokým sa to nevyšetrí," hovorí v súvislosti s podozreniami o existencii skupiny na ministerstve vnútra a v OČTK, ktorá má manipulovať výpovede svedkov a vyšetrovania káuz.

"SIS má v zmysle zákona zbierať informácie, nie vynášať súdy, či sa niečo deje alebo nie," reagoval Grendel s tým, že tieto informácie má posunúť zákonným príjemcom a aj to robí. Poukázal na zásah inšpekcie ministerstva vnútra v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Podčiarkol, že tajná služba hovorí len o podozreniach. Opozícia podľa neho doteraz nepovedala, čo presne má teda Mikulec urobiť v zmysle zákonov.