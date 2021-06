Gyimesi odmieta, že pokračujú v kultúre našich ľudí: Tomáš to vidí inak

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO) si nemyslí, že súčasná koalícia pokračuje v kultúre "našich ľudí". Povedal to v Sobotných dialógoch RTVS v súvislosti s navrhovanými zmenami právomocí generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ), ktorý by po novom mohol odvolať človeka z riadiacej pozície aj bez udania dôvodu.

Kritizoval, že predchádzajúce vlády v týchto funkciách zabetónovali svojich ľudí, ktorých nemožno odvolať, ani ak urobia niečo neprípustné. Nezaradený poslanec Erik Tomáš z mimoparlamentného Hlasu-SD hovorí, že koalícia nedodržala svoje sľuby o transparentných výberových procesoch ľudí do funkcií, o odpolitizovaní štátnej správy a o dosadzovaní odborníkov na jednotlivé funkcie.

"Čo je väčšia politizácia, ako keď sa za bývalých vlád príjme zákon, že človeka nemôžete prepustiť ani vtedy, keď urobí niečo neprípustné," hovorí Gyimesi. Tvrdí, že koalícia nepokračuje v kultúre tzv. našich ľudí a dokázala to podľa neho aj pri výbere prednostov okresných úradov (OÚ). Tie označil za transparentné. Zároveň poznamenal, že prednosta je politickou nomináciou, keďže je predĺženou rukou ministra vnútra. Osobne by im ale posilnil kompetencie, pretože podľa neho nemôžu ani "prijať a prepustiť vlastnú upratovačku". Na otázku, či kroky koalície nie sú krokmi späť, keďže chcela odpolitizovať štátnu správu, Gyimesi reagoval, že to nemajú ako inak urobiť, keď všetci vo funkciách sú nominantmi Smeru-SD.

Tomáš to s "kultúrou našich ľudí" vidí inak. "Oni (koalícia) ju povýšili na vyššiu úroveň, zamorujú štátnu správu ich ľuďmi," vyhlásil. OĽANO si podľa neho do funkcií obsadilo amatérov. Spochybnil výber prednostov OÚ. "Sú to politickí nominanti, vyberali ich poslanci. Je mi ľúto, že ste sľubovali voličom niečo iné," podotkol. Poukázal aj na nízku dôveru občanov vo vládu i na pokles preferencií OĽANO. Nedávne hlasovania o dôvere ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) a ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) podľa neho svedčia o rozbitosti koalície.

Gyimesi priznal, že majú občas nezhody, no vždy sa dajú vyriešiť. V porovnaní s bývalou vládou tú dnešnú podľa neho nedrží pokope biznis, ale zodpovednosť za krajinu. Tomáš tvrdí, že je to presne naopak a poukázal napríklad na nákup antigénových testov od trnavskej firmy, ktorá má byť napojená na predstaviteľov koalície.