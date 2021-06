Dovolenka v Chorvátsku: Klus z ministerstva zverejnil dôležité RADY, na čo sa pripraviť

BRATISLAVA - Situácia sa každý týždeň zlepšuje, opatrenia sa uvoľňujú a blíži sa aj dovolenkové obdobie. Mnohí sa už tešia na vytúžené a snáď bezpečnejšie voľno. Čo všetko potrebujete vedieť pred cestou do Chorvátska?

Chorvátsko patrí k jednej z najobľúbenejších a momentálne zrejme aj najdostupnejších dovolenkových destinácií Slovákov. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus na sociálnej sieti zverejnil odpovede na 12 najčastejších otázok ohľadom dovolenky.

Užitočné rady pred cestou do Chorvátska

Chorvátsko, jedna z najobľúbenejších destinácií slovenských dovolenkárov, sa posledné týždne poctivo pripravovalo na letnú sezónu. Až 80 % zahraničných turistov v Chorvátsku prichádza z krajín Európskej únie. Prečítajte si užitočné odporúčania pred cestou, počas dovolenky aj pri návrate domov. tucet užitočných odporúčaní pred cestou, počas dovolenky aj pri návrate domov.

1. Treba sa pred vstupom registrovať?

Áno, odporúčame vám už pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov a prechodu cez hranice. Ak to neurobíte vopred, musíte počítať so zdržaním pri vstupe. Formulár je k dispozícii aj v slovenčine, avšak odporúčame vyplnenie v anglickom jazyku.

Zdroj: entercroatia.mup.hr

Pri zadávaní viacerých osôb ich nepridávajte ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty. Deti do 12 rokov môžu byť uvedené ako spolucestujúci (už deň po 12. narodeninách sa na deti vzťahujú iné podmienky). Adresu pobytu v Chorvátsku uvádzajte stručne.

2. Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín, alebo antigénový test, nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky), alebo lekárske potvrdenie o prekonaní koronavírusu (do 180 dní), alebo lekárske potvrdenie o očkovaní na COVID-19. Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii.

Zdroj: Getty Images

3. Ako je to s kontrolami na hraniciach a treba sa pripraviť na kolóny?

Najskôr treba myslieť na to, že tranzit do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom platným v týchto krajinách. Pokiaľ ide o vstup do Chorvátska, nespoliehajte sa na námatkové kontroly. Doklady a potvrdenia kontroluje chorvátska hraničná polícia každému jednotlivcovi.

Hraničné kontrolné miesta, aj v prístavoch či na letiskách, sú od 1. júna 2021 vybavené čítačkou QR kódov pre certifikáty o očkovaní vydávané na Slovensku, ako aj pre PCR testy s QR kódmi. Pri falšovaní dokumentov hrozí vysoká pokuta a problémy. S kolónami, neraz aj niekoľkohodinovými, treba určite počítať. Vyhnite sa teda dňom, keď sa striedajú turnusy zájazdov, najmä v sobotu. Prípadne zvážte skorý ranný príchod na hranicu, nie po 10:00 (resp. tesne pred obedom).

4. Ako to je pri ceste vlakom?

V prípade cestovania vlakom je bezpečnosť pasažierov v plnej kompetencii konkrétnej vlakovej spoločnosti. Kontrola cestovných dokladov, certifikátov či potvrdení by sa mala vykonávať priamo na vlakových hraničných priechodoch, kde príslušník colnej a pasovej kontroly za asistencie štátnej polície skontroluje cestujúcich priamo vo vlaku.

5. Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Pri PCR teste (s QR kódom) a antigénovom teste musí byť viditeľný výrobca ©️ (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný či potvrdený lekárom, resp. zodpovednou testovacou inštitúciou). V opačnom prípade bude test prijatý ako nedôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky.

QR kód by mal obsahovať: 1. meno a priezvisko vyšetreného; 2. dátum narodenia/rodné číslo; 3. dátum testovania; 4. špecifikácia použitého druhu PCR testu. Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii.

6. Ako je to v prípade zaočkovaných osôb a tých, ktorí prekonali COVID-19?

Dobrou správou je, že do Chorvátska môžu turisti z EÚ a schengenského priestoru pricestovať aj bez následnej povinnosti podstúpiť karanténu či preukázať sa negatívnym testom. Súvisia s tým však nasledujúce pravidlá, ktoré treba splniť.

- Osoby zaočkované vakcínami Pfizer, Moderna alebo Sputnik V môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 42 dní od prvej dávky.

- Osoby zaočkované vakcínou AstraZeneca môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 84 dní od prvej dávky.

- Osoby zaočkované vakcínou Johnson&Johnson môžu vstúpiť do Chorvátska 14 dní od podania prvej dávky.

Odporúčame držiteľom certifikátov o vakcinácii proti COVID-19 v Slovenskej republike s QR kódom mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom alebo chorvátskom jazyku. Upozorňujeme, že medzinárodný očkovací preukaz (žltá knižka ŠEVT) s očkovacími vakcínami proti COVID-19 nie je uznávaný k bezproblémovému vstupu do Chorvátska.

Zdroj: Getty Images

Dôležitá novinka: Všeobecne osobám pochádzajúcim zo schengenského priestoru (vrátane Slovenska), ktoré sú očkované dvoma dávkami očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm), je vstup do Chorvátska umožnený bez čakania 14 dní od podania druhej dávky. Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania aktuálneho negatívneho testu aj karantény pri vstupe do Chorvátska. Ako dôkaz o prekonaní koronavírusu cestujúci musia mať: pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu, ktorý je starší ako 14 dní alebo potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom pred viac ako 14 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

7. Kedy sa vyžaduje karanténa po vstupe do krajiny?

Iba vtedy, ak cestujúci nepredloží negatívny výsledok testu na COVID-19, je povinný nastúpiť na 10-dňovú vlastnú karanténu, resp. samoizoláciu. Túto možno ukončiť PCR alebo AG testovaním v Chorvátsku a zaslaním oskenovaného výsledku testu na e-mailovú adresu, ktorú občan získa na štátnej hranici pri vstupe do Chorvátska. Pozor! Porušenie karantény je v Chorvátsku pokutované sumou cca 1100 eur.

8. Aké sú podmienky vstupu pre deti a kto ďalší spĺňa výnimku pri vstupe?

Deti do 12 rokov cestujúce s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, prekonaní COVID-19 alebo negatívny test, nemusia mať negatívny test ani ísť do samoizolácie. Výnimky sa týkajú aj tranzitu cez územie Chorvátska do max. 12 hodín, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií a pod.

Zdroj: Getty Images

9. Čo sa zmení po zavedení európskych COVID certifikátov?

Chorvátsko patrí medzi krajiny, ktoré medzi prvými testovali tzv. digitálne „zelené“ EÚ certifikáty. Chorvátsko už od 1. júna 2021 začalo vystavovať certifikáty s QR kódom a detailným popisom termínu očkovania alebo testovania či prekonania ochorenia COVID-19, ako aj údajom k očkovacej látke.

10. Ako je to v prípade cestovania v rámci Chorvátska a tamojších vnútorných opatrení?

Cestovanie v rámci krajiny je bez obmedzení. V Chorvátsku je povinné nosenie rúšok vo všetkých zatvorených priestoroch (vrátane MHD) a otvorených priestoroch, teda na uliciach a iných verejných miestach, všade tam, kde nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra. Všetkým podnikom a zariadeniam s občerstvením je umožnený predaj formou „take away“ jedla, nápojov aj cukrovín. Otvorené sú kaviarne na vonkajších terasách a reštauračné zariadenia aj v interiéri s dodržaním nariadení (rúška, dezinfekcia, 2 metre odstup).

11. Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19?

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii. Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice. Inštrukcie získate aj na tiesňovej linke 194. V prípade nakazenia nie je možné opustiť nemocničné zariadenia bez súhlasu príslušného ošetrujúceho lekára a rozhodnuté o tom, že občan je už neinfekčný.

12. Ako treba postupovať pri návrate na Slovensko?

Chorvátsko je na našom cestovateľskom semafore zaradené medzi zelené krajiny a podľa toho treba dodržať aj podmienky vstupu na Slovensko. Karanténa teda nie je povinná pre zaočkovaných a tým, ktorí zaočkovaní nie sú, po novom postačí aj negatívny PCR test prinesený zo zahraničia. Alebo sa môžete otestovať hneď po príchode, pričom výnimku majú mladí do 18 rokov a tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Registrácia na webe korona.gov.sk je povinná.