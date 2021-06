Záchranné zložky mali dnes prácu pred Mostom SNP: FOTO Nebezpečne vyzerajúca zrážka na hlavnom ťahu!

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Aj keď je víkend, za volantom je potrebné si stále dávať pozor, a to platí rozhodne aj pre frekventované ulice Starého mesta v Bratislave. Na hlavnom ťahu pred vstupom na Most SNP do Petržalky sa tam totiž dnes zrazili dve autá a fotografia z kolízie vyzerá na prvý pohľad mimoriadne vážne.