Najnovší EXKLUZÍVNY prieskum potvrdil trend totálneho pádu vládnych strán: Smer sa približuje Hlasu

BRATISLAVA - Keby sa konali voľby, určite by sa ich zúčastnilo 60%, a pravdepodobne ďalších 26% opýtaných. Vyplýva to z júnového prieskumu volebných preferencií spoločnosti ACTLY exkluzívne pre spoločnosť Zoznam a spravodajský portál Topky.sk.

Keby boli voľby začiatkom júna 2021, do NR SR by sa dostalo 8 strán. S prehľadom by vyhral Hlas-SD (22,5%). Na druhom mieste by sa umiestnil Smer-SD so 14,8%.

S viac, ako trojbodovým odstupom nasleduje tretia SaS s 11,6%. Tá má zasa podobný, takmer trojbodový náskok pred OĽaNO. V parlamente by zasadli aj PS, KDH, Sme rodina a Republika. Za ľudí by ostali mimo NR SR s 3,4%.

Súčasná koalícia by mala iba 46 poslancov, na vládnutie by potrebovala minimálne 76. Ide teda o výrazný pokles oproti voľbám. Najväčšiu zmenu v politických preferenciách zaznamenala strana Smer –SD s najlepším výsledkom od vzniku strany Hlas. Smer zrejme posilnili najmä nestáli voliči strany Sme rodina, ktorá klesla takmer na úroveň z konca roka 2020. Aj v júni pokračoval kontinuálny pokles OĽANO a mierny nárast KDH.