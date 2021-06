VIDEO Dôležité slová Krčméryho o vakcínach proti COVIDU: Prezradil, kedy sa môže očkovaný človek nakaziť

Profesor hneď v úvode zdôraznil, že z vakcín proti covidu-19 sa nemožno infikovať novým koronavírusom. „Nie je možné sa nakaziť, pretože ten vírus je aktivovaný tak, že stratil všetky faktory virulencie,“ povedal s tým, že pokiaľ ide o tzv. živé vakcíny, tie majú viac vedľajších účinkov. Ani živé vakcíny však podľa Krčméryho nie sú schopné vyvolať ochorenie, len spomenutú imunitnú odpoveď.

Profesor na otázku, či sa novým koronavírusom môžu infikovať aj zaočkovaní ľudia, podotkol, že ani jedna z očkovacích látok nie je stopercentná. „Máme v tých veľkých štúdiách 90 až 95 %, niekedy 80 % (účinnosť). Ale najdôležitejšie je, že aj keby sa človek po tej druhej dávke, čo sa teda výnimočne môže stať, nakazil, po prvej dávke tiež sa stane, tých 20 až 30 %, chráni pred smrťou, to znamená chráni pred ťažkým priebehom. Zatiaľ nemáme prípady, že by niekto, kto bol infikovaný, napriek očkovaniu, by bol zomrel,“ uviedol Krčméry.

Ako doplnil, dovedna sú všetky vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkuje, účinné aj proti novým kmeňom koronavírusu.

