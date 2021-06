Obrovská tragédia po zrážke s vlakom! Po Laure zomrela aj Linda: Prehovorila zdrvená matka

DEVÍNSKA NOVÁ VES – V bratislavskej Devínskej Novej Vsi v utorok popoludní zrazil vlak dve trinásťročné dievčatá, ktoré sa podľa medializovaných informácií na železničnej trati fotili spolu so svojimi dvoma kamarátkami. Tie stihli odskočiť. Mama Laury, ktorá zomrela na mieste nešťastia, na sociálnej sieti napísala niekoľko príspevkov, ktoré trhajú srdce. Vtedy ešte nevedela, že Laurina najlepšia kamarátka Linda, ktorú v kritickom stave odviezli do nemocnice, svoj boj prehrala.

„Dnes nás opustila Laurika, odišla do nebíčka. Odpočívaj v pokoji, láska moja. Navždy ostaneš v mojom srdiečku. Veľmi moc ťa milujem, veľmi moc nám budeš chýbať. Najhorší MDD v mojom živote,“ napísala na sociálnej sieti v deň tragédie Denisa, matka nebohej tínedžerky.

Zdrvená mama ukázala aj jednu z posledných fotiek, ktorú našla v dcérinom mobile. „Jedna z vašich posledných fotiek, čo mala Laury v mobile s Linduškou, so svojou najlepšou kamarátkou. Veľmi sa mali rady, bohužiaľ, Laury je už v nebíčku. Veľmi nám chýbaš, lásočka moja. A Linduš ešte bojuje. Dúfam, že to zvládne, veľmi v to veríme všetci. Jany, buď silná. Žiaľ, naša Laurinka boj prehrala,“ smúti Denisa.

Fotenie na koľajniciach sa stalo osudným aj Linde

Bohužiaľ, hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Dana Kamenická pre Topky.sk dnes popoludní uviedla, že hospitalizované dievča neprežilo. „Napriek enormnej snahe lekárov sa maloletú pacientku nepodarilo zachrániť,“ oznámila Kamenická. „Rodina dievčatka z celého srdca ďakuje všetkým lekárom a zdravotníkom za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ doplnila.

Polícia prijala oznámenie, že nad jedným z obchodných domov v Devínskej Novej Vsi zrazil vlak dve maloleté dievčatá, v utorok (1. júna) o 14:43. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky.

„Jedna z maloletých osôb utrpela na mieste devastačné zranenia nezlučiteľné so životom. Druhá osoba bola s ťažkými zraneniami prevezená do jednej z bratislavských nemocníc,“ oznámili krátko po nešťastí muži zákona.

Rušňovodič sa pokúsil zrážku zvrátiť

Podľa doterajších informácií polície sa rušňovodič snažil zrážke zabrániť. „Rušňovodič spozoroval pred železničnou stanicou v oblúku dve osoby ženského pohlavia, ktoré sa nachádzali v priechodovom priereze. Okamžite použil zvukové výstražné znamenie ako aj rýchlo činné brzdenie. Napriek tomu zrážke s týmito osobami už nedokázal zabrániť,“ priblížili ochrancovia zákona s tým, že strojvodca absolvoval dychovú skúšku na alkohol. Jej výsledok bol negatívny.