Riaditeľ lesov vyzýva ministra Mičovského, aby stiahol svoju demisiu

Lesníci trvajú na naplnení záväzku vlády z jej programového vyhlásenia. Má ísť konkrétne o to, že spor lesníkov s ochranármi sa vyrieši v prospech lesa, základom bude vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory. Poslanecká novela je však podľa nich v "príkrom rozpore" s týmto záväzkom.

Čuka s vedením podniku vo výzve požadujú rešpektovanie záväzkov z programového vyhlásenia vlády, aby sa všetky sporné otázky posudzovali spoločnými expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov. Vyjadrujú tiež podporu zamestnanosti v najmenej rozvinutých vidieckych oblastiach a regiónoch v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle. "Požadujeme zavŕšenie pripravovanej reformy štátneho podniku Lesy SR na moderný, pružný a kvalitne manažovaný podnik s primeranou organizačnou štruktúrou a orientáciou na prírode blízke hospodárenie v lesoch," uvádzajú vo výzve.

Podporu výzve vyjadrili aj zamestnanci Štátnych lesov Tatranského národného parku a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič. Podnik bude pod výzvu zbierať podpisy svojich zamestnancov do štvrtka (3. 6.) do 15.00 h. Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minulý týždeň minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci. Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.