Máte pochybnosti o stanovenej diagnóze? Na názor druhého lekára už nepotrebujete známosti

Aj skúsený doktor sa môže mýliť

Tak ako sa mýlime niekedy my, proti omylom nie sú imúnni ani lekári. Výskumy či dáta tohto typu u nás zatiaľ chýbajú, no v zahraničí sa diagnostickým chybám pripisuje dokonca až niekoľkopercentná úmrtnosť alebo riziko vážneho poškodenia zdravia.

Vyššia miera chybovosti či oneskorenej diagnostiky sa pri srdcovo-cievnych ochoreniach týka napríklad diagnóz ako tvorba krvných zrazenín – tromboembolizmus či rozšírenie hornej časti aorty a jej disekcia. Z infekcií vystupujú vyššie percentá chybovosti napríklad pre encefalitídu, meningitídu aj endokarditídu. Z rakovín sa diagnostické chyby vyskytujú pri rakovine pľúc, o niečo nižšie, ale stále pomerne vysoké sú pochybenia pri kolorektálnom karcinóme a melanóme.

Zbavte sa predsudkov a strachu

Druhý medicínsky názor by pri vážnych diagnózach mal byť samozrejmosťou. Napriek tomu sa ho niekedy obávame využiť. Vopred sa domnievame, že ak požiadame o názor ďalšieho špecialistu, ošetrujúci lekár sa urazí. Lekári sú však zapojení do sietí odborníkov, kde sú zvyknutí navzájom sa radiť a vymieňať si skúsenosti. Malo by byť preto pre nich prirodzené zvažovať možnosti liečby vždy v prospech záchrany pacienta a jeho zdravia. Názor ďalšieho odborníka potom môže navrhnutú liečbu potvrdiť, poukázať na iné možnosti liečby, ale takisto pôvodnú diagnózu úplne vyvrátiť.

Kedy má ďalší názor význam?

Dôvodom na druhý medicínsky názor nemusí byť len samotné stanovenie diagnózy, ale napríklad aj postup liečby. Ak dlhodobo užívate silné lieky, no nepociťujete žiadne zlepšenie, konzultácia s iným odborníkom je namieste. Vhodné je aj uistiť sa o správnom postupe doktorov pred vážnou operáciou. Aj keď konzultácia so zahraničným odborníkom potvrdí pôvodné závery, je určite prínosom. Pacient sa s chorobou aj danou liečbou skôr vyrovná a zároveň vie, že je v dobrých rukách.

Rozhodnutie, ktoré má zmysel

Za druhým názorom od špecialistu nemusíte cestovať ani sa podrobiť ďalším náročným vyšetreniam, môžete ho získať aj vďaka životnému poisteniu. Túto službu ponúka v rámci niektorých životných poistení napríklad poisťovňa Kooperativa. Nemusíte za ňu platiť už nič navyše. Postup je pritom veľmi jednoduchý a zvládnete ho, aj keď neovládate cudzie jazyky.

Od ošetrujúceho lekára sa s vaším súhlasom vyžiada príslušná zdravotná dokumentácia. Po preložení sa odošle do jedného z troch renomovaných zahraničných zdravotníckych zariadení, ktoré si vyberiete. Už do 10 pracovných dní budete mať v rukách doručenú správu od zahraničných špecialistov v slovenskom jazyku – a to v papierovej aj digitálnej podobe na USB nosiči. Jej obsahom bude druhý odborný názor lekára vyhotovený podľa svetových štandardov, určenie diagnózy, navrhovaná liečba aj ďalšie známe možnosti liečby.

Ak vám vnútorný hlas hovorí, že potrebujete viac informácií, aby ste lepšie pochopili svoju chorobu alebo chorobu blízkeho, neváhajte a využite príležitosť získať čo najviac informácií.

Advertoriál pripravený v spolupráci s poisťovňou Kooperativa.