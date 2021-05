Kollár čítal poslancom tajnú správu SIS: Poznáme jej obsah, vy budete v šoku!

Utajenú správu čítal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na mimoriadnej schôdzi v parlamente, ktorá sa začala v stredu, ale pokračovala aj vo štvrtok (27.5.2021). Práve vo štvrtok sa predseda parlamentu podelil o jej obsah s poslancami Národnej rady, ktorí nemusia mať bezpečnostnú previerku. Informácie z tajnej správy sa vraj mali riešiť aj na toľko skloňovanom a tajnom stretnutí v Slovenskej informačnej službe, kde sa zúčastnila elita politiky, justície, ale aj polície. Zvolal ho premiér Eduard Heger a zúčastnila sa na ňom aj prezidentka Zuzana Čaputová či predseda parlamentu Boris Kollár. Nechýbal ani minister vnútra Roman Mikulec, riaditeľ polície Peter Kovařík, ale aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Čo je v správe?

V správe SIS, ktorá je označená ako dôverná, sa majú riešiť práve "univerzálni svedkovia" a závažná trestná činnosť, ktorá súvisí s vyšetrovaním najväčších káuz súčasnosti. Podľa našich informácií z prostredia parlamentu majú svedkovia dostávať od príslušníkov polície informácie o trestnom konaní. Tým má zároveň dochádzať k manipulovaniu vyšetrovania.

Zároveň má dochádzať aj ku koordinovaniu ich výpovedí tak, aby sa navzájom potvrdzovali. Napriek medializovaným informáciám však správa podľa našich informácií neoperuje so žiadnymi menami konkrétnych osôb, hoci cieľom týchto "univerzálnych svedkov" má byť práve zabezpečenie ich beztrestnosti. Tieto závažné informácie majú byť podľa našich informácií z prostredia parlamentu výsledkom spravodajsko-operatívnej činnosti, ktorá sa venuje členom pracovnej skupiny pracujúcej na kauzách Božie mlyny, Judáš, Očistec, ale aj Mýtnik.

Kollár o správe na rovinu

Boris Kollár na tlačovom brífingu potvrdil, že správu si vyžiadal on. Zároveň však poprel, že by správa bola identická s predmetom stretnutia v sídle SIS. "Táto správa bola vytvorená špeciálne pre poslancov Národnej rady," poznamenal Kollár s tým, že riaditeľa SIS o ňu požiadal osobne. Zároveň okomentoval, že o zbavení mlčanlivosti poslancov nemôže byť ani reči. Trvá an tom, že správu nevygenerovala národná rada, ale SIS a preto by o nej mala informovať ona. Nevylučuje ani to, že by sa téma odtajnenia riešila prostredníctvom bezpečnostnej inšpekciu. "Potom sa začnú diať veci," podotkol líder hnutia Sme rodina.