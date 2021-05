Exminister zdravotníctva Krajčí: Ako sa mu vodí vo výbore a vníma svoj odchod ako krivdu?

BRATISLAVA - Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) bol jedným z dôvodov vládnej krízy. Z ministerského postu sa vrátil do parlamentných lavíc a do výboru pre zdravotníctvo. Ako vníma šance Sputniku V a vníma svoj odchod stále ako krivdu? Dozviete sa v rozhovore!

Ako vidíte šance Sputnika?

Ja som veľmi zvedavý ako dopadne rokovanie vlády a môj názor pozná verejnosť, ľudia aj občania. Ja som tu vakcínu spolu s pánom premiérom (vtedy Igor Matovič pozn. red) priviezol, aby sa ňou začalo čo najrýchlejšie očkovať a mrzí ma, že sa to už dávno nezačalo.

Chápem to správne, že vy tej vakcíne stále dôverujete?

Tak tá vakcína už je overená v mnohých krajinách, sú dobré výsledky a už sú aj prvé štúdie. Samozrejme, že tá vakcína čo sa týka účinnosti, tak sú jasné dôkazy a čo sa týka bezpečnosti, tam bolo treba urobiť len tú štandardnú kontrolu šarží, ktorá bola urobená tak do dvoch týždňov, alebo niečo po dvoch týždňoch. Keď to bolo v poriadku a tá vakcína bola bezpečná, mohlo sa začať očkovať.

Ako sa Vám zatiaľ páči na výbore pre zdravotníctvo?

Ja som samozrejme riešil mnohé veci, keď som odišiel a je to štandardná práca. Veď ja som tu bol štyri roky predtým.

Máte v pláne aj rozšíriť svoju agendu, alebo sa budete sústrediť na tie témy čo predtým?

Hlavne budeme napĺňať programové vyhlásenie vlády, ktoré som viac menej písal ja a bolo schválené aj touto novou vládou. Budem ďalej pomáhať ministerstvu aj z pozície poslanca.

Prečo si ešte stále myslíte, že unitar by bola cesta?

Čo sa týka unitaru, tak tam si treba uvedomiť, že tak, ako je to nadefinované v programovom vyhlásení vlády, prosím, aby si to všetci prečítali. Môžete to presne odcitovať aj vašim čitateľom Topiek. Unitar chráni všetkých poistencov a to aj tých, ktorí sú v súkromných poisťovniach. To, ako je to nadefinované,chráni záumy zdravotníctva, ale aj všetkých poistencov.

V rámci manažovania pandémie, je niečo čo by ste spätne urobili inak, alebo niečo v čom by ste boli dôraznejší?

Tak ja si myslím, že ten prvý rok pôsobenia má dve etapy. Prvá časť bola, keď sme boli premiantmi a naozaj sme tú pandémiu zvládli na výbornú, počas druhej časti nastúpila už aj tá pandemická únava a z pandémie sa začala robiť politika a bol to naozaj ťažký boj v dodržiavaní jednoty v spoločnosti, ale aj v dodržiavanie opatrení a ich nastolovanie v správny čas. Myslím si, že história sa ešte bude venovať dodržiavaniu pandémie v jednotlivých krajinách a osobne si myslím, že to aj vedci dokážu, že spôsob vychytávania infikovaných a prenášačov ochorenia, ktorí boli pozitívne testovaní a následne karantenizovaní bolo správne. Docielili sme to vďaka plošným testovaniam. Plošné testovanie malo zmysel najmä vďaka výsledkom, ktoré sme získali už behom prvého mesiaca. Ja tomuto pevne verím a to aj vďaka štúdiám. Jedna bola publikovaná aj v prestížnom časopise a jednoznačne potvrdila, že tá intervencia mala jednoznačný zmysel.

Čo sa týka modernej zdravotnej starostlivosti, prečo sa hovorí zásadne nie interrupčnej tabletke. Hovorí sa, že do toho nie raz zasiahla aj Konferencia biskupov Slovenska. Prečo je to pre interrupčnú tabletku stále nie?

Ja som sa diskusii o interrupčnej tabletke nikdy nebránil, ale nakoľko tu bola pandemická situácia, tak k tej diskusii nikdy nedošlo. To je otázka, ktorú treba položiť všetkým, hovoriť o nej a následne sa rozhodnúť. Opäť ja som bol ministrom pandémie, zobralo mi to brutálne množstvo času a naštartovalo obrovské množstvo procesov. Aj aktuálne chcem pomôcť ministerstvu čo najviac z tých vecí realizovať.

Vnímate svoj odchod ešte stále ako krivdu?

Pozrite sa, byť minsitrom zdravotníctva v pandémii je extrémne náročná pozícia. Ja som minimálne spával, stúpol mi tlak, cukor, pribral som 16 kíl. Dával som sa teraz dokopy. Ja som to bral ako službu, ale akonáhle som nemal podporu dvoch koaličných partnerov, tak som sa rozhodol pomôcť vláde a nepokračovať.

Čo sa týka reprodukčného zdravia a usmernenia, ktoré prišlo z EU, má pani Záborská vašu podporu?

Tam ide skôr o to, aby nám Európska únia nezasahovala do národných a štátnych prístupov viac, než bolo dohodnuté.