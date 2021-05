Poslanci NR SR pokračujú v riadnej schôdzi, v úvode odsúhlasili zmeny v programe

Poslanci presunuli hlasovanie o novele Trestného poriadku z dielne Petry Hajšelovej (Sme rodina) na júnovú schôdzu. Novela mala upraviť oblasť väzby, podobný návrh však pripravila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Sme rodina s ministerkou sa napokon dohodli na kompromisnom návrhu.

Do programu schôdze zas pribudol návrh na uznesenie z dielne skupiny poslancov. Týkať sa má návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien. Do programu ho navrhli zaradiť tri poslanecké kluby, OĽANO, Sme rodina a Za ľudí.

Do Trestného zákona má pribudnúť trestný čin pokrývajúci kyberšikanu

Do Trestného zákona má pribudnúť nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok ráno schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do legislatívy sa má doplniť výslovné uvedenie novonavrhovanej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania s cieľom rozšírenia pojmu blízkej osoby tak, aby sa týmto pojmom rozumel aj bývalý manžel, bývalý druh či rodič spoločného dieťaťa.

Tri roky odňatia slobody môžu podľa novej legislatívy hroziť tomu, kto cez elektronickú komunikačnú službu či počítačovú sieť alebo systém druhú osobu úmyselne dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jej mene alebo spôsobuje iné podobné dlhodobé obťažovanie. Trest môže hroziť v prípade, že páchateľ neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam prejavu osobnej povahy, ktorý získal so súhlasom danej osoby, pričom tento záznam môže ohroziť jej vážnosť alebo jej privodiť inú vážnu ujmu na právach.

Ak trestný čin páchateľ urobí z osobitného motívu alebo ho spácha na chránenej osobe, hroziť mu môže jeden až štyri roky za mrežami. Ak ním spôsobí značnú škodu, alebo s úmyslom získať značný prospech, alebo bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, hrozí mu trest dva až šesť rokov za mrežami. Novela Trestného zákona má byť účinná od 1. júla tohto roka.

Poslanci budú o novele štátneho rozpočtu rokovať zrýchlene

Celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Vyplýva to z novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Plénum parlamentu vo štvrtok schválilo k tomuto návrhu skrátené legislatívne konanie. Zrýchlený režim podporilo 77 zo 137 prítomných poslancov.

Zvýšiť sa má aj plánovaný schodok rozpočtu z necelých 8,1 miliardy eur na vyše 11,4 miliardy eur. V návrhu sa zvyšuje rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 o 2,404 miliardy eur. Na krytie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu vyčleňuje rezort financií dodatočných 984 miliónov eur.

Účelom návrhu zákona je podľa návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s aktuálnou situáciou a riešiť krytie opatrení na boj s pandémiou. Ide predovšetkým o nákup vakcín, liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj zabezpečenie financovania schválených a pripravovaných schém pomoci podnikateľskému prostrediu a občanom. Zrýchlený režim odôvodnila vláda tým, že štátu hrozia značné hospodárske škody.

Nepodporu zrýchleného režimu k zmene štátneho rozpočtu zo strany SaS avizoval pred časom líder koaličnej strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Skonštatoval, že SaS je strana rozpočtovej zodpovednosti. Pripustil, že sa môže zvyšovať rozpočet, ale menej, ako sa navrhuje. Skrátené legislatívne konanie kritizovala aj opozícia.