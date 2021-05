Cestovateľský SEMAFOR je schválený: MAPA Do týchto krajín môžete ísť takmer slobodne! Pozor na "no go" zónu

BRATISLAVA - Vláda v stredu schválila cestovateľský semafor. Rezort diplomacie už skôr avizoval, že krajiny sú v ňom rozdelené z hľadiska rizikovosti na zelené, medzi ktoré patria krajiny Európskej únie a štáty s priaznivou epidemiologickou situáciou, červené, teda krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, a čierne, do ktorých sa neodporúča cestovať.

Cestovný semafor nás má v prvom rade chrániť a pravidelne monitorovať situáciu na hraniciach Zároveň má zabezpečiť vstup osôb na územie Slovenska tak, aby výsledné riziko bolo udržateľné a kontrolovateľné. Semafor je platný od 28. mája. Úrad verejného zdravotníctva však upozornil, že vydá vyhlášku upravujúcu režim na hraniciach v zmysle cestovného semaforu vo štvrtok. Vyhláška ÚVZ SR má plánovanú účinnosť od pondelka 31. mája 2021.

Situácia sa musí prehodnotiť minimálne každé dva týždne

Vo štvrtok 27. mája 2021 poskytne ÚVZ SR prehľad zmien režimu na hraniciach platný pre cestovateľov, pracujúcich, pendlerov i pre ďalšie výnimky. "ÚVZ SR aktuálne pracuje na znení vyhlášky, potrebné je zohľadniť aj pripomienky k schválenému materiálu cestovného semaforu vládou SR," informovala hovorkyňa úradu Daša Račková. "Cieľom cestovného semaforu je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií, prípadne nových mutácií koronavírusu," uvádza sa v schválenom materiáli. O novom cestovnom semafore sa hovorí už niekoľko dní a prvú verziu predstavil štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus.

Zoznam krajín na zelenom, červenom a čiernom zozname sa aktualizuje raz za dva týždne. "V prípade, že v nejakej krajine sveta dôjde k náhlej eskalácií epidemiologickej situácie,

individuálne sa môžu krajiny prehodnocovať aj mimo tohto dvojtýždňového režimu," píše sa vo vládnom materiáli. Farbu krajín stanovuje ÚVZ SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra. Inštitút zdravotných analýz dodáva požadované dáta.

Semafor je rozdelený do troch farieb

Zelený krajiny sú krajiny s najpriaznivejšou epidemiologickou situáciou, teda s nízkym rizikom nákazy. Patria sem krajiny EÚ bez rozdielu na situáciu, no s možnosťou brzdy v prípade nekontrolovaného šírenia nebezpečných mutácií koronavírusu. Momentálne podlľa semaforu platného k 25. máju sem patria členské štáty EÚ, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland a Singapur.

Červené krajiny sú krajiny sveta s nepriaznivou epidemiologickou situáciou a je v nich vysoké riziko nákazy. Podľa definície je 14-dňová miera infekčnosti vyššia ako 50 na 100-tisíc obyvateľov alebo sa epidemiologická situácia v krajine rýchlo zhoršuje. Súčasne však v danej krajine nie sú prítomné nebezpečné varianty koronavírusu s výnimkou britského variantu. Patria sem Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan.

Čierne krajiny sú tzv. "no go" zónou, kde sa neodporúča cestovať za žiadnych okolností. Ide o krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov koronavírusu s výnimkou britského variantu. Sú to krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými alebo nekvalitnými dátami. Pod túto definíciu aktuálne spadajú všetky ostatné štáty, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname, ako napr. Brazília, India či Juhoafrická republika, mnohé zámorské mikroštáty alebo väčšina krajín afrického kontinentu.

Systém cestovného semaforu

Ďalšou hlavnou myšlienkou pri vytváraní cestovného semaforu bolo, aby výsledná aplikácia

nezávisela len od rizika (farby) krajiny, z ktorej cestovateľ prichádza, ale aj od toho, aký je

imunitný status cestovateľa (t.j. zaočkovaný alebo po prekonaní koronavírusu). Iba plne zaočkované

osoby môžu prísť zo zelených krajín bez povinnosti 14-dňovej karantény. Tu platia tri systémy. V zelenej časti platia výnimky pre zaočkované osoby, osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných 180 dní a deti do 18 rokov.

Farebné delenie krajín sveta

Úlohou nového semaforu je to, aby členské krajiny EÚ boli považované za ucelenú a nedeliteľnú epidemiologickú jednotku. "Tvorcovia cestovného semaforu boli ochotní akceptovať väčšie riziko, ktoré z tohto vyplýva," uvádza sa v materiáli. Výsledné riziko tvorcovia cestovného semaforu kompenzovali tak, že sprísnili režim pre ostatné krajiny (červené a čierne), preto neexistuje oranžový rizikový stupeň.

Klus na sociálnej sieti uviedol, že ich ešte čakajú rokovania. "Ďakujem konzíliu aj vláde a ideme ďalej. Už zajtra by sme mali rokovať čo s tzv. oranžovými regiónmi (v Turecku, Jordánsku, Egypte a pod.) a napr. aj so Spojeným kráľovstvom. Samozrejme, budem o všetkom včas informovať," uviedol.