VIDEO Osud SND je v rukách Igora Matoviča: Šéf divadla otvorene o financiách aj kultúrnosti politikov

Pred pár dňami ste ohlásili, že divadlo čo sa týka financií je opäť v slepej uličke. Ako sa táto situácia zmenila za cca týždeň?

Od môjho nástupu na pozíciu generálneho riaditeľa SND som avizoval, že stav nášho financovania je veľmi vážny. Tá informácia spred pár dní teda nie je v ničom novátorská. Nové a veľmi dôležité je to, že spolupráca s ministerstvom kultúry sa z môjho pohľadu vyvíja veľmi dobre. V polke apríla sme boli prezentovať náš ozdravný plán, pričom gro toho materiálu tvorí rozpočtovanie a financovanie do konca tejto sezóny, ale aj výhľadovo do budúcich sezón.

Ozdravný plán bol pani ministerkou prijatý a začalo sa pracovať na kompletnom dofinancovaní. Je to samozrejme zložitý proces, je to veľa peňazí a ten proces sa nedá zrealizovať v priebehu jedného dvoch týždňov. Dohodli sme si postup a časové súvislosti a v rámci rozhovoru z ktorého čerpajú titulky, som len komentoval, že aktuálna situácia sa nezmenila v tom zmysle, že v priebehu júna až júla prídeme do stavu platovej neschopnosti a nebudeme mať dostatočné prostriedky na mzdy. Súčasne sa to dofinancovanie deje, čo znamená, že ministerstvo kultúry spolu s nami pripravilo dokument, ktorý predložilo na ministerstvo financií a tam čakáme na schválenie. Dúfame, že dočasným rozpočtovým opatrením sa vyhneme tej situácii, kedy nebude na mzdy. Je to však len dočasné opatrenie, ktoré nám predĺži život o dva až tri mesiace. To zásadné dofinancovanie by malo prísť v priebehu leta.

O akej sume hovoríme?

Tá suma je s ministerstvom komunikovaná tak, že von ju zatiaľ nešpecifikujeme, ale ide o päť až šesť miliónov eur.

Pôvodne sa ale skloňovala suma až osem miliónov eur...

Ja som ju nekomunikoval, resp. mohol to byť dáky odhad v rámci výberového konania. Po našom nástupe, keď sme si pozreli čísla z vnútra a neboli to len odhady z externého pohľadu, tak od nás takáto suma nešla. Suma, ktorú žiadame je východiskom podľa nás, nelogicky zníženého kontraktu.

Prepáčte, ale už predchádzajúci rozpočet, ktorý sa pohyboval okolo 22 miliónov vychádzal len tak tak a to na mzdy a elementárne náklady. Ak vieme, že niečo nevychádza a napriek tomu znížime rozpočet o 10 %, tak musí byť jasné, že tú inštitúciu budeme musieť následne sanovať. Ako si to vysvetľujete vy?

Nemôžem a nechcem fabulovať, ale pri nástupe novej vlády minister financií (vtedy Eduard Heger) avizoval, že bude 10 % plošné šetrenie v rámci všetkých rezortov. To sa týkalo aj kultúry. Neobhajujem žiadne ministerstvo, ale mám spomienku, že to bolo plošné rozhodnutie. Následne jednotlivé ministerstvá znížili rozpočty svojim inštitúciám o 10 % a tam, kde sa stala podľa mňa chyba, bolo to, že suma sa škrtla z kontraktu zo začiatku roka. To znamená, že SND na začiatku roka 2019 malo nejakú sumu na kontrakte - myslím, že to bolo 19 miliónov plus – mínus, neberte ma úplne za slovo, pretože v tom čase som tu nebol. Z tých 19 miliónov sa škrtlo 10 %. Problém nastal v tom, že tých 19 miliónov neboli reálne náklady divadla, pretože v tom roku 2019 urobilo SND niekoľko rozpočtových opatrení, ktorým ministerstvo vyhovelo. Na konci roka bol teda ten súčet podstatne vyšší. Mohol sa dostať až na výšku 22 miliónov, hoci to neviem úplne presne povedať. Správne sa teda malo 10 % rezať zo sumy, ktorá bola na konci roka. Tým pádom sa rozpočet neškrtol o 10 %, ale bolo to viac.

Skloňuje sa aj spolupráca s ďalšími divadlami. S tým, že by jednotlivé súbory SND vycestovali na zájazd. Každá takáto cesta však so sebou nesie ďalšie náklady. Z čoho to chcete pokrývať?

Cestovanie do konca roka nebude žiadne. Jednak je to neistá sezóna, ktorá nás čaká. My stále nevieme ako sa bude vyvíjať pandemická situácia. Isté je, že každý súbor bude mať jednu inscenáciu, ktorá bude určená na turné, alebo na cestovanie. V Činohre je to jednoduchšie, tam je viacero inscenácií, ktoré sa dajú naložiť do nákladného auta a vycestovať, v Opere a Balete sa na toto veľmi nemyslelo, resp. vôbec. Zadanie pre jednotlivých dramaturgov je jasné, aby mal každý súbor jednu inscenáciu, ktorá bude prenosná.

Navýšenie financií sa Vám napokon podarilo vybaviť. Je to vaša šikovnosť, že ste si dokázali tieto financie vydupať? Nebojíte sa kritiky zo strany ďalších divadiel?

To dofinancovanie ešte stále nie je schválené ministerstvom financií, takže ešte nie je dôvod otvárať šampanské a na predčasnú radosť. Čo sa týka kritiky zo strany ďalších divadiel, tak komunikujeme cez asociácie. Je logické, že potreba dofinancovania je plošná. Všetky divadlá a všetky orchestre poukazujú na ich podfinancovanie. My nemôžeme ani pri tom najkritickejšom pohľade na aktuálne ministerstvo a jeho osadenstvo, očakávať, že tá situácia sa v priebehu jedného a ešte k tomu pandemického roka zmení a zrazu budú všetci dofinancovaní. Ja hájim záujmy Slovenského národného divadla, to znamená, že ak to nazývate vydupaním, tak pokojne môžeme toto názvoslovie použiť.

Ja to nazývam vydupaním, pretože vy sám ste sa mi pred časom v inom rozhovore vyjadrili, že pokiaľ nedôjde k dofinancovaniu, tak rezignujete zo svojej pozície... Prišlo v komunikácii s ministerkou kultúry aj na toto?

Sú dve úrovne podfinancovania. Je divadlo, ktoré je podfinancované v tom zmysle, že má na platy a na nejakú základnú prevádzku a je podfinancované v zmysle, že by chcelo robiť kvalitnejšie divadlo. Slovenské národné divadlo je aktuálne v inej situácii a to v takej, že nie je na platy. To je situácia, ktorá je extrémne kritická a keďže mne ako štatutárovi vyplýva zo zákona povinnosť uhrádzať platy k určitému dátumu, tak to moje upozornenie, že ak sa ako štatutár dostanem do situácie, že neviem uhradiť mzdy, tak podávam demisiu, je na mieste. Nebolo to z mojej strany vydieranie, ale suchá konštatovanie.

