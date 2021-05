KORONAVÍRUS Sulík sa zapojil do boja proti covidu: Ukázal tajný kufrík, testoval ho na novinároch

Výrobca kufríka stavil na rýchlosť

Sulík s úsmevom začal, že nejde o žiadny atómový kufrík. "Prišiel za mnou jeden slovenský vynálezca, aj také dačo existuje,” začal. Tento testovací kufrík má na svedomí a vyrobil ho slovenský výrobca! Jeho hlavnou výhodou je rýchlosť v testovaní na covid-19 oproti súčasným PCR a antigénovým testom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Sulík, aby svoju teóriu o novom vynáleze slovenského výrobcu dokázal, poskytol dokonca novinárom, aby si skúsili pretestovanie sami!

"Vyzerá to síce ako atómový kufrík, ale je to tester. Je to covid tester,” upokojil novinársku verejnosť na vláde Sulík. Systém je jednoduchý a intuitívny - stačí ak osoba priloží na vyhradené plochy v kufríku svoje ruky a o niekoľko sekúnd (45) mu systém ukáže výsledok či je alebo nie je pozitívny na Covid-19. Sulík má kufrík len zapožičaný a jeho funkcionalitu už skúšal deň predtým na vlastnom ministerstve pri vchode. "Urobím to ale inak. Ponúknem to ministrovi zdravotníctva, aby sa to testovalo na tých, čo sú pozitívni, pretože treba zistiť účinnosť toho stroja,” verí prístroju šéf SaS.