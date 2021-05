Vyčíňal ako šialený! Bratislavčan Martin (39) skončil za mrežami: Vodičom spravil peklo zo života

VIDEO Bratislavská polícia sa zoberá šialenou jazdou vodiča nákladiaku

Obvineniu pre trestný čin výtržníctva čelí 39-ročný Martin T. z Bratislavy. Ako uviedli ochrancovia zákona na sociálnej sieti, muž už mal súdnym príkazom nariadený nástup do výkonu trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť. Za mreže tak putoval priamo z policajného oddelenia.

Podľa polície sa mal totiž 18. mája okolo 13:45 na Nobelovej ulici dopustiť nevyberaného správania. „Muž mal najprv s hliníkovou golfovou palicou udierať do dopravných značiek, smetných nádob na odpadky a tiež do poštovej schránky. Ďalej mal pokračovať hádzaním loptičky do okien blízkych bytových domov, blokovať idúce motorové vozidla a zároveň mal hanlivo urážať vodičov. Nakoniec mal zdvihnúť elektrickú kolobežku a hodiť ju do betónovej obruče,“ opísali mužovo vyčíňanie policajti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

Len čo policajti dostali oznámenie, spolu s hliadkou PMJ okamžite vyrazili na miesto, kde muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na najbližšie policajné oddelenie. „Za takéto konanie mu hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky,“ doplnili zástupcovia zákona.