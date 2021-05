AKTUÁLNE V Bratislave treba počítať na viacerých miestach so zdržaniami

BRATISLAVA - V Bratislave treba aj v stredu ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. Vodiči si postoja aj pri ceste do hlavného mesta. Upozorňujú na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehodu odstraňujú na križovatke Vajnorskej s Bajkalskou ulicou, kde sa zrazila dodávka s autom. Blokovaný je smer von z mesta. Polhodinové zdržanie je hlásené na Slovnaftskej a Račianskej ulici smerom do centra.

So zdržaním približne 20 minút treba počítať na Vrakunskej ulici smerom do mesta, vo Vrakuni na kruhovom objazde smerom do centra a na Ulici Svornosti smerom do mesta. Približne desať minút si vodiči postoja na diaľnici D2 v úseku Sitina - Mlynská dolina.

Plynulosť cestnej premávky spomaľujú aj kolóny tvoriace sa smerom do hlavného mesta. Do 20 minút si vodiči postoja na trase z Dunajskej Lužnej a Rovinky, do 15 minút pri ceste z Mosta pri Bratislave, ale aj Bernolákova a Ivanky pri Dunaji.