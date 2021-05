KORONAVÍRUS Oddnes platia nové opatrenia: Pravidlá nosenia rúšok sa menia, v týchto okresoch otvoria reštaurácie

BRATISLAVA - Pravidlá nosenia rúšok sa od pondelka upravujú. V prvom a v druhom stupni ostražitosti, teda v žltých a oranžových okresoch, ale aj v stupni monitoring bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Vyplýva to z vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR.

Okrem rúška budú môcť ľudia použiť šál alebo šatku. V zelených, žltých a oranžových okresoch zostáva rúško povinné v prípade účasti na hromadných podujatiach v exteriéri. V druhom stupni ostražitosti, ktorý zodpovedá oranžovej farbe, sú od pondelka okresy Hlohovec, Nitra, Senec a Topoľčany.

Do fitnescentier nebude potrebný negatívny test

Na vstup do fitnescentier napokon nebude potrebné preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Pri akvaparkoch sa táto povinnosť bude vzťahovať len na vstup do interiérových služieb. V súvislosti s novými vyhláškami, ktoré platia od pondelka, to oznámil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, pričom vysvetlil, že avizovaná povinnosť sa zmenila na základe záverov odborného konzília.

Zdroj: Getty Images

"V prípadoch, keď sa na vstup do prevádzky vyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do desiatich rokov,“ dodali hygienici.

Hromadné podujatia

V prípade hromadných podujatí sa podľa aktualizovaných pravidiel zvýši doterajší limit návštevníkov. V aktuálne najhoršom, teda treťom stupni varovania (bordová farba), bude povolené organizovať podujatia do šiestich osôb. V ružových, oranžových, žltých a zelených okresoch budú od pondelka 17. mája povolené skupinové prehliadky v múzeách či galériách. Kiná budú môcť otvoriť všetky okresy od červenej farby.

Zdroj: TASR/AP/Natacha Pisarenko

Obchodné domy

Vo všetkých okresoch sa od pondelka ruší povinnosť v obchodných domoch merať teplotu. Na vstup nebude potrebný ani negatívny test na ochorenie COVID-19. Naďalej platí zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. Netýka sa to zariadení v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania. "Detské kútiky a sedacie sekcie sa môžu otvoriť v okresoch v stupni monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti. V okresoch v stupni monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti neplatia pre obchodné domy kapacitné obmedzenia,“ priblížili hygienici.

Zdroj: Getty Images

Reštaurácie

V okresoch, ktoré sa budú nachádzať v prvom a druhom stupni ostražitosti - žlté a oranžové okresy - bude možné od pondelka konzumovať aj v interiéroch reštaurácií, avšak s kapacitnými obmedzeniami. Zmeny sa dotknú i fitnescentier, kapacita bude stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže.

Zdroj: Gettty Images

Wellness

Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v prvom stupni varovania a v lepších okresoch (oranžová, žltá, zelená), na vstup do vnútorných služieb bude potrebný negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR či LAMP test nie starší ako 72 hodín.

Zdroj: Getty Images

Taxislužby

Vyhlášky upravujú taktiež podmienky pri prevádzkovaní taxislužieb, lanoviek, ubytovacích zariadení i športových podujatí. Od 15. mája povoľujú v okresoch od prvého stupňa varovania a lepších prítomnosť obecenstva na športových podujatiach, ktoré organizujú športové kluby pod športovými zväzmi a podujatiach profesionálnych súťaží. Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie staršieho ako 72 hodín, prípadne antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín. Vyhlášky sú zverejnené vo vestníku Vlády SR.

Do škôl sa môžu vrátiť všetci žiaci

Do školských lavíc sa môžu od pondelka vrátiť všetci žiaci v materských, základných aj stredných školách. Tieto školy sa riadia školským semaforom. Obnovená prezenčná výučba na vysokých školách je umožnená v oranžových okresoch. Od pondelka sa v oranžovej fáze nachádzajú okresy Senec, Nitra, Hlohovec a Topoľčany. Vysoké školy sa budú otvárať podľa COVID automatu.

S účinnosťou od pondelka sa podľa rozhodnutia ministra školstva obnovuje prevádzka všetkých školských zariadení, okrem škôl v prírode. Ich prevádzka sa obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID automatu do stupňa monitoring, teda v zelených okresoch.

Zdroj: gettyimages.com

Z rozhodnutia ministra vyplýva, že ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na toto ochorenie, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia. "To platí, aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie," uvádza sa v rozhodnutí.