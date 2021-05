Vodiči, pozor: Tunel Šibenik bude počas víkendu pre údržbu uzavretý

PREŠOV - Tunel Šibenik bude od soboty (15. 5.) od 6.00 h do nedele (16. 5.) do 18.00 h uzavretý. Obchádzková trasa povedie po ceste 1/18 Levoča - 1/18 Nemešany. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

"Po vykonaní úplnej uzávery tunela budú uzavreté rýchle, to znamená ľavé jazdné pruhy v oboch tunelových rúrach. Doprava bude presmerovaná do pomalého pravého jazdného pruhu s obmedzením rýchlosti na 60 kilometrov za hodinu," informuje polícia s tým, že uzavretie jazdných pruhov potrvá do 30. mája.