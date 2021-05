Od pondelka platí nový COVID automat: Prináša výrazné uvoľnenie! ZMENY nastanú aj v testovaní

Vláda v stredu schválila aktualizáciu COVID automatu. Reaguje na nové poznatky, ako aj prítomnosť nových infekčnejších variantov nového koronavírusu. Dokument upravujúci protipandemické pravidlá na národnej i regionálnej úrovni má platiť od 17. mája. Jeho súčasťou je aj osem rezortných semaforov a národná testovacia stratégia. Očakáva sa, že podrobnosti novej testovacej stratégie, platnosti testov či uplatnenia opatrení vysvetlí podrobne minister zdravotníctva.

Na COVID automat sme čakali niekoľko týždňov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský minulý týždeň oznámil, že sa čaká na pripomienky jednotlivých rezortov. Vláda ho nakoniec v stredu schválila. Ešte stále sa však môže meniť. Nový automat funguje na rovnakom princípe, rozdielom je, že jednotlivé oblasti ako školstvo, šport či kultúra sú rozpracované v jednotlivých semaforoch.

Nová testovacia stratégia

Zároveň je v ňom obsiahnutá očakávaná nová testovacia stratégia, ktorá vsádza najmä na presnejšie PCR či nové LAMP testy. Testovanie je teda stále súčasťou, no čiastočne sa mení. Používať sa budú tri typy testov - PCR, LAMP a antigénové testy. PCR aj antigénové testy dobre poznáme. Antigénové testy boli dlhé mesiace potrebné na viacero aktivít ako cesta do práce, do obchodu, do prírody atď.

V novej testovacej stratégii sa s nimi počíta vtedy, keď sa bude situácia zhoršovať. "Vzhľadom na ich nedostatočnú senzitivitu a špecificitu by antigénové testy mali byť používané len v čase rastu pandémie (predpokladaná vysoká vírusová nálož v populácii) a pri 7 dňovej incidencii nad 100/100 000," uvádza sa v automate. Zároveň sa s týmito testami počíta len ak sa budeme nachádzať v jednej z fáz varovania (ružová až čierna fáza). Materiál spomína aj antigénový samotest. "V prípade použitia antigénové samotestu je potrebné pozitívny výsledok konfirmovať vyšetrením RT-PCR," píšesa v materiáli.

V novom COVID automate je zhrnuté kedy a kde bude potrebné mať testy, čo závisí od rizikovosti miesta a od fázy, v ktorej sa nachádzame. Najčastejšie sa testy budú vyžadovať napríklad do práce, do rizikových prevádzok, či na rizikové hromadné podujatia. Aké veľké riziko predstavujú jednotlivé podujatia je v automate určené na škále od veľmi vysokého rizika až po nízke riziko. Ak sa bude vyžadovať pravidelné testovanie, tak platnosť testov bude vždy najviac sedem dní.

Opatrenia po novom

Aktualizovaný COVID automat uvoľňuje doterajšie obmedzenia pri organizovaní hromadných podujatí, od desiatich osôb môžu byť realizované už v II. stupni varovania, svadby, kary a oslavy v prevádzkach verejného stravovania už v 1. stupni varovania pri maximálnom počte 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri. Organizátor podujatí a osláv musí mať k dispozícii zoznam účastníkov.





Zmierňujú sa obmedzenia pri konaní verejných bohoslužieb, návštev fitnes, wellness, kúpeľov a akvaparkov, kde sa navyšuje doterajší limit návštevníkov, prístupnejšie budú aj návštevy hospitalizovaných v nemocniciach. Rovnako sa zmierňujú aj opatrenia pri organizácii športových súťaží. V interiéroch reštaurácií si budú môcť hostia posedieť už vo fáze II. stupňa ostražitosti, za jedným stolom budú môcť sedieť najviac štyri osoby. Nosenie rúšok a respirátorov je povinné, líši sa však vzhľadom na jednotlivé fázy.

Zákaz vychádzania

Čo sa týka zákazu vychádzania, počíta sa s ním aj v novom automate. V čiernej fáze bude platiť od 5 ráno do 1 hodiny v noci nasledujúceho dňa, bude mať ale svoje výnimky. Cestovanie medzi okresmi bude zakázané. V bordovej a červenej fáze zákaz platí od 21 hodiny do 5 hodiny ráno. Cestovanie medzi okresmi sa už nezakazuje. Prechodom do ružovej fázy obmedzenie pohybu prestáva platiť.





Nový COVID automat prináša výrazné uvoľnenie

COVID automat, ktorý v stredu schválila vláda, prináša výrazné uvoľnenie. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že aj preto ho podporili. "Zároveň sme sa s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským dohodli, že v najbližších 14 dňoch budeme mať niekoľko stretnutí a zapracujeme ďalšie zmeny, ak sa na nich dohodneme," povedal Sulík. Ako tvrdí, ide im o to, aby ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, mali čo najmenej, respektíve žiadne obmedzenia.

Samotný COVID automat sa podľa Sulíka bude meniť podľa potreby. Ako doplnil, automat je síce komplikovanejší, ale zároveň aj komplexnejší a precíznejší. V súvislosti s možnou treťou vlnou pandémie minister hospodárstva uviedol, že sa vláda musí viac posnažiť ako vlani v lete. "Musíme zaviesť dôsledné kontroly na hraniciach. Kto chce dnu, buď preukáže, že je očkovaný alebo, že bol čerstvo testovaný alebo že bol infikovaný. Keď nič z tých troch vecí nebude, tak na hranici by mal mať možnosť dať sa otestovať," povedal Sulík. Tvrdí, že e-karanténu by Slovensko malo mať, považuje to za dôležité.

Princíp nového COVID automatu

Aktualizovaný dokument pri klasifikácii epidemiologickej situácie na národnej úrovni berie do úvahy 7-dňovú incidenciu prípadov z PCR + Ag testov, prípadne podiel pozitívnych osôb z celkového počtu PCR testov, ďalej počet akútnych hospitalizovaných pacientov na národnej úrovni a efektívne reprodukčné/ rastové číslo.





"Pokiaľ 3 zo 4 indikátorov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak sa celá republika riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do daného stupňa varovania," priblížili predkladatelia. "Prechod z jedného do nasledovného stupňa nastane, ak sa dosiahnu 3 zo 4 limitov. Prechod do vyššieho stupňa varovania nasleduje najbližší pondelok po prehodnotení indikátorov," dodali.

Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť kritérium počtu hospitalizácií a aspoň dva ďalšie limity. "Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia a zároveň nie skôr ako dva týždne od predošlého prechodu do nižšieho stupňa varovania," priblížil rezort zdravotníctva, pričom upozornil, že dvojtýždňové moratórium prechodu do nižšieho stupňa varovania dáva priestor na zhodnotenie dopadu opatrení na epidemický vývoj. Pri stanovovaní regionálnej charakteristiky sa okrem 7-dňovej incidencie resp. podielu pozitivity berie do úvahy aj komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie epidemiológmi na RÚVZ.

Epidemiologická situácia sa naďalej zlepšuje

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa na Slovensku naďalej zlepšuje. Priemerne evidujú 650 pozitívne testovaných denne. Pozitivita PCR testov je na úrovni okolo piatich percent. Hospitalizovaných je 1022 pacientov, 132 potrebuje pľúcnu ventiláciu. Do nemocníc prijímajú približne 80 pacientov denne, lôžka sú vyťažené asi na 56 percent. V stredu o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Na Slovensku tiež stále stúpa počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Najvyššia miera zaočkovanosti je vo vekovej skupine od 70 do 80 rokov, aspoň prvú dávku má 66 percent ľudí. Slovensko sa riadi v opatreniach na základe regionálneho princípu. V bordovej fáze budú od pondelka (17. 5.) dva okresy. "V Sobranciach došlo k zhoršeniu situácie z červenej do bordovej," upozornil Mišík s tým, že k tomu prispelo aj otvorenie vlastnej posilňovne. Pripomenul dôležitosť dodržiavania opatrení.

Červených okresov bude 23, v ružovej fáze ich bude 50. V druhom stupni ostražitosti, oranžovej farbe, budú štyri okresy. Najvyššiu zaočkovanosť evidujú v Bratislave, Dunajskej Strede, Banskej Bystrici, Prešove, Zvolene a Humennom.

