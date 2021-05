HOROR pri Bratislave! Srb chytil kladivo a napadol spiaceho muža: Mlátil ho po hlave

Vyšetrovateľ Bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Aleksandra (37) zo Srbska z obzvlášť závažného zločinu vraždy. S tĺčikom na mäso mal napadnúť spiaceho muža. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí až dvadsaťročná basa.

„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený spolu s ďalšími osobami v sobotu (8. mája) vo večerných hodinách oslavovať narodeniny a popíjať alkohol na námestí v meste Senec,“ priblížili ochrancovia zákona. Ako spresnili ďalej, v priebehu noci mal Aleksander pristúpiť k posteli, na ktorej spal 20-ročný muž.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

„Údermi, ktoré boli smerované do spánkovej oblasti a do oblasti čela poškodeného, mu spôsobil viaceré zranenia. Poškodený muž spolu s ďalšou osobou, ktorá sa v čase napadnutia nachádzala v tejto miestnosti, vyhľadali pomoc a privolali na miesto záchranku ako aj policajtov. Tí agresívneho muža obmedzili na osobnej slobode,“ uviedli muži zákona s tým, že sanitka zraneného muža previezla do jednej z nemocníc.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

K útoku došlo v priestoroch opustenej budovy v areáli bývalých ovocných skladov v Senci. Ukázalo sa, že Srb bol opitý. Policajti ho na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol a nafúkal 0,99 mg/l alkoholu, čo predstavuje 2,06 promile. Agresora následne eskortovali na policajné oddelenie.

„Po vykonaní potrebných úkonov bol muž umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľom Bratislavskej krajskej kriminálky bol zároveň v tejto súvislosti spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného muža,“ dodali policajti.