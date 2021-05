Prezidentka Čaputová v záhrade a bez rúška: Tomuto miláčikovi adresovala vyznanie lásky!

Snáď Juraj Rizman nebude žiarliť! Napriek tomu, že hlava štátu má s Jurajom Rizmanom harmonický vzťah, slová plné lásky smerovali k úplne inému spoločníkovi.

Vyznanie na sociálnej sieti totiž prezidentka Čaputová nevenovala jemu, ale úplne inému spoločníkovi. "Leon, náš labrador, najmladší člen domácnosti, dnes oslavuje prvé narodeniny," napísala hlava štátu. Ako správna panička sa pochválila, ako za rok drobec vyrástol a zároveň zdôraznila jeho nevyhnutnosť v každodennom živote jej rodiny.

"Je to naše vždy dobre naladené zlatíčko. Napriek tomu, že má iba rok, je to veľký pes, nie iba svojím už takmer dospeláckym vzrastom. Leon má v sebe nepodmienenú lásku, teší sa už len z toho, že pri ňom sme a raduje sa z prítomnosti," pokračovala a dodala, že tým je pre všetkých členov rodiny veľkým učiteľom. "Aj v období izolácie nás vytiahol na prechádzky a do prírody. Napriek veľkej kope chlpov doma ani na chvíľu neľutujem, že sa stal už neodmysliteľnou súčasťou nášho rodinného života. Dúfam, že aj Leon je šťastný s nami," dodala na záver emotívneho príspevku!