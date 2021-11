Prestrelka Rizmana a Tarabu kvôli služobkám pokračuje: Kritika prezidentky? Opäť ste mimo!

BRATISLAVA - Konflikt sa neupokojil, no naopak, prestrelka stále pokračuje! Reč je o nezaradenom a kontroverznom poslancovi Tomášovi Tarabovi a o partnerovi prezidentky Zuzany Čaputovej Jurajovi Rizmanovi. Títo dvaja sa pre zahraničné cesty Rizmana do seba cez sociálne siete pekne pustili. Celú výmenu názorov u Tarabu spustili zahraničné cesty tejto dvojice.

Už v pondelok pritom začal Čaputovú pre jej partnera kritizovať okrem Tarabu aj Andrej Danko z SNS. Taraba sa nenechal zahnať prvou reakciou Rizmana do kúta a pokračuje aj dnes.

Ja som nehovoril o Prahe, tvrdí Taraba

"Pán Rizman sa obhajuje k môjmu statusu, že on nebol s pani Zuzanou v Čechách lietadlom. Pán Rizman, ak si ešte raz prečítate môj status, ja nikde v ňom nehovorím o Prahe," bráni sa Taraba tým, že podľa všetkého nemal na mysli nedávnu cestu do Prahy na rozlúčku so spevákom Miroslavom Žbirkom, kam išla dvojica podľa Rizmana len na otočku a ešte k tomu autom.

"A ak Vás bráva pani Zuzana tak ako to robí už nejaký ten mesiac, tak mali by ste za ňou chodiť osobnou dopravou, teda nevoziť sa vo vládnych prostriedkoch, bezohľadu na ich charakter a druh," dodal Taraba.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Zase ste nič nepochopili, odvetil Rizman

Rizmanovi však netrvalo dlho a na tieto Tarabove slová promptne zareagoval, pričom status nazval prosto: "Pán Taraba - opäť mimo!".

"Jediné oficiálne akcie, ktorých sa zúčastňujem po boku hlavy štátu su také, kde je pozvanie pre prezidentku s partnerom, alebo také, kde je protokolárne vhodné. O tom, ktoré to sú to akcie nerozhodujem ani ja, a už vôbec nie pán poslanec. Gentleman pochopí - pán Taraba možno nie," vysvetľuje Rizman.

Zdroj: Vlado Anjel

Taraba vraj klame

Ten tvrdí, že Taraba v rečiach o výletoch "za štátne" klame. "Oficiálne pozvanie od prezidentského manželského páru Rakúska alebo otváranie kaštieľa spolu s prezidentom Maďarska a jeho manželkou, to nie sú žiadne výlety pán poslanec. Aj to je to výkon funkcie prezidentky. A keďže išlo o podujatia, ktorých sa zúčastnili prezidenti v pároch, ako partner pani prezidentky som ju doprevádzal aj ja. Nie je to môj výmysel - hovorí sa tomu protokol," pokračuje Rizman.

Rizman ešte sarkasticky dodal, že "výlety" si platí sám. "Je mi až trachu trápne, že to nie je samozrejmosť a musím to pánovi poslancovi vysvetľovať. Všetko čo tvrdím viem dokázať. Na rozdiel od pána Tarabu totiž nefabulujem, nemanipulujem a nevymýšlam si. Pán poslanec si chcel udrieť a opäť netrafil. Znovu vyznel trápne a smiešne. A pritom by stačilo tak málo - nehejtovať, overovať si informácie a doštudovať protokol," uzavrel partner Zuzany Čaputovej.