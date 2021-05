Hmotná zodpovednosť politikov: Ani po roku žiaden výsledok! Prinesie zmenu nové programové vyhlásenie vlády?

BRATISLAVA - O hmotnej zodpovednosti pre politikov sa veľa rozpráva, ale doposiaľ sa málo udialo. Pritom ju tento týždeň schválil parlament v rámci programového vyhlásenia vlády, a to už po druhý raz. Prinesie vláda Eduarda Hegera zmenu, alebo sa téma postihov pre politikov stane opäť len horúcim zemiakom?

(Staro)nové programové vyhlásenie vlády premiéra Eduarda Hegera schválil parlament ešte v stredu. Jeho súčasťou je opäť aj hmotná zodpovednosť politikov. O tejto téme sa však zatiaľ veľa hovorilo, ale urobilo sa do slova a do písmena – nič.

Nezmenila to ani vláda Igora Matoviča, a to napriek svojmu programovému vyhláseniu. Už takmer rok počúvame o tom, že poslanecký návrh by mal predložiť Lukáš Kyselica (OĽaNO). Napriek tomu je nový zákon ako Colombova žena - veľa sa o ňom hovorí, ale zatiaľ ho nikto nevidel. Štafetu aktuálne prebrala vláda na čele s Eduardom Hegerom a táto téma je stále aktuálnejšia. Nielen vďaka politikom, ale najmä vďaka ich pochybeniam.

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Reakcie koaličných poslancov

V čase, keď v parlamente prebiehala 28. schôdza, sme si odchytili zástupcov jednotlivých koaličných strán. Vypovedali sme Janu Bittó Cigánikovú zo SaS, Andreja Stančíka z OĽaNO, Vladimíru Marcinkovú zo Za ľudí a Petra Pčolinského zo Sme rodina. Pýtali sme sa nielen na to, ako postupovať v prípade politikov "bez majetku", akým je minister financií Igor Matovič, ale aj v prípade postihov za nevýhodné zmluvy. Budú trpieť aj obyčajní úradníci?

Viac sa dozviete vo videu