FOTO Na Hrebienku sa zjavila medvedia rodinka: Len pár metrov od nich boli turisti!

HREBIENOK - Stretnúť medveďa v Tatrách nemôže prekvapiť asi nikoho. Čoraz častejšie však tieto divoké šelmy prenikajú do blízkosti ľudských obydlí či na turistické chodníky v tomto pohorí. No kto môže povedať, že ho stretol priamo na Hrebienku?

Viacerí poľovníci tvrdia, že medvede sú na Slovensku premnožené a ich počet by sa mal viac regulovať. Sťažnosti prichádzajú najmä z podtatranských obcí, kde možno na tieto zvieratá už pomerne bežne naďabiť pri kontajneroch, kde sa snažia nájsť nejakú potravu. Jedno je však isté, medvede boli v Tatrách skôr ako ľudia a je to ich domov.

Tento týždeň sa jedna medvedia rodinka objavila v turistickom stredisku Hrebienok nad Starým Smokovcom. Medvedica s dvomi mláďatkami sa tam prechádzala a skúmala okolie. To neušlo oku fotografa Andreja Pižema, ktorý zachytil, ako medvieďatá pobehujú po chodníku, zatiaľ čo ich mama sa im možno snažila zohnať niečo pod zub. Len pár metrov od nich sa nachádzalo niekoľko turistov. V takýchto prípadoch sa rozhodne neodporúča k šelmám približovať, pretože medvedica má silný ochranársky inštinkt a snaha o akýkoľvek kontakt zo strany človeka by sa mohla skončiť fatálne.

Samotný Andrej k tomuto stretnutiu poznamenal, že medvede videl naživo prvýkrát v živote, no oveľa radšej by ich videl v prirodzenom prostredí. "Prial by som si, aby mali dostatok priestoru na spokojný život v prírode, nie pri ľudských obydliach. Je to chyba ľudí, že im stále zmenšujeme ich životný priestor," napísal na Facebooku. Eva si myslí, že medvede prišli na Hrebienok preto, lebo tam bolo málo ľudí. Zvyčajne je to tam totiž "hlava na hlave". Tomáš zasa zažartoval, že si asi medvede prišli dať rannú kávu po zimnom spánku.