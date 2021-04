KORONAVÍRUS Úrad verejného zdravotníctva pracuje na stratégii možného lokálneho využívania PCR testov

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súčasnosti pracuje na stratégii možného lokálneho využívania PCR testov na základe výsledkov z monitoringu odpadových vôd. Takýto spôsob detekcie vírusu je efektívne robiť v čase, keď sa počet nových potvrdených prípadov znižuje. Uviedla to hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Na vývoji metódy detekcie vírusu v odpadových vodách pracovalo Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ už v prechádzajúcom období. "Detekcia vírusu cez monitoring čističiek odpadových vôd nám úplne nenahradí testovanie, doplní nám však komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje," spresnila Račková.

Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom budú podľa Račkovej epidemiológovia prioritne zameriavať a nastavia potrebné protiepidemické opatrenia. Vyšetrenie vzoriek na detekciu vírusu budú vykonávať laboratóriá úradov verejného zdravotníctva. "Zdôrazňujeme však, že stále sa bude vykonávať cielené PCR testovanie v rámci epidemiologického vyšetrovania," dodala Račková.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s ÚVZ pracuje v oblasti testovacej stratégie na novinke - systéme monitoringu odpadových vôd. Vďaka tomu bude možné dostávať dáta o možných ohniskách a šírení infekcie. "Keď sa vírus dostane do tela, je vylučovaný, a to ešte predtým, ako sa pacient klinicky prejaví. Odpadové vody ukazujú, že niekde je úroveň vírusových častíc vyššia, pričom ľudia v tej chvíli nemusia mať ešte príznaky," skonštatovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. PCR testy by sa tak podľa nej mohli začať využívať lokálne.