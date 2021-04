Dvojica, ktorá mala uplácať štátneho tajomníka, chce uzavrieť dohodu

BRATISLAVA - Dvojica obžalovaných, ktorá sa mala snažiť uplácať štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martina Fecka, má záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. Týka sa to právnika Petra Chrašča a manažéra Miroslava Sedláka. Prokurátor v tejto súvislosti navrhol Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) prerušiť hlavné pojednávanie. Súd jeho návrhu vyhovel, hlavné pojednávanie prerušil do 13. mája.

"Súd prerušuje hlavné pojednávanie do 13. mája 2021 a umožňuje prokurátorovi uzavrieť dohodu o vine a treste," uviedla sudkyňa Pamela Záleská. Doplnila, že návrh dohody o vine a treste bude možné predložiť do 10. mája. Prokurátor Peter Jenčík uviedol, že možnosť vyjadriť sa k dohode o vine a treste by malo byť poskytnuté aj zástupcovi žalovanej právnickej osoby Lomtec.com.

Dvojica je obžalovaná z prečinu podplácania a prípravy zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Polícia ich zadržala minulý rok 16. septembra v rámci akcie Contract. Následne dva dni nato ich ŠTS zobral do väzby. Peter Chrašč a Miroslav Sedlák sa mali snažiť podplatiť Fecka, ktorý s políciou spolupracoval. K odovzdaniu úplatku napokon nemalo prísť. Úplatok mal byť za podpísanie zmluvy o štátnej zákazke o vytvorení a zavádzaní informačného systému. Feckovi mali sľúbiť päť percent z hodnoty projektu alebo 60.000 eur v hotovosti.

Prokurátora to prekvapilo

Prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Petra Jenčíka prekvapilo, že obžalovaní Peter Chrašč a Miroslav Sedlák, ktorí sa mali snažiť podplatiť štátneho tajomníka Martina Fecka, majú záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. Uviedol to vo štvrtok po hlavnom pojednávaní, ktoré bolo do 13. mája prerušené.

"Na základe toho predvolám obžalovaných a zistím ich stanovisko k môjmu návrhu trestu. Pokiaľ tento návrh bude v súlade s tým, čo oni považujú za prijateľné, nevylučujem, že dôjde k uzavretiu dohody," podotkol prokurátor. Vyhlásil, že obžalovaní v prípravnom konaní neprejavovali záujem o uzavretie dohody. Pripustil, že je technicky možné, aby dohoda obsahovala podmienečný trest. "Pri príprave na zločin trestný poriadok umožňuje mimoriadne znížiť trest pod dolnú hranicu," podotkol.