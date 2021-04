KORONAVÍRUS Matovič prehovoril o zverejnení zmluvy za Sputnik: Rusom to prekážať nebude, má vraj DÔKAZ!

Podpredseda vlády Matovič svoj status nazval ako oficiálne odsúhlasenie so zverejnením zmluvy, pričom odkazuje na tweet výrobcu. "Ruská strana zverejnila, že nemajú žiadny problém so zverejnením zmluvy uzavretej so Slovenskom," píše vicepremiér.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Výsledky z Maďarska

Ďalej Matovič prízvukuje, že Maďarsko zverejnila výsledky preočkovanosti v komparácii vakcín a Sputnik podľa jeho slov z tohto vychádza efektne najlepšie. "Maďari zverejnili, že zatiaľ najlepšie výsledky majú z očkovania Sputnikom ... verím, že rovnako aj výrobcovia iných vakcín udelia Slovensku súhlas zverejniť ich zmluvy, lebo tak by to bolo úplne fér," verí predseda OĽaNO.

Lengvarský oznámil zverejnenie aj proti ruskej vôli ešte včera

Zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V zverejní ministerstvo zdravotníctva, aj keby ruská strana so zverejnením nesúhlasila. Potvrdil to ešte včera novinárom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Sankcie za tento krok sú už ale zrejme po dnešnom tweete Sputnika V asi bezpredmetné.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Zmluvu zverejníme, ďalšie informácie budú známe po stanovisku ruskej strany," uviedol Lengvarský. Na vyjadrenie ruskej strany mieni čakať podľa vlastných slov "maximálne niekoľko dní". Zmluvu po podpise dosiaľ nezverejnili. O potrebe zverejnenia hovorí prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) aj opozícia.

Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti. Vakcíny Sputnik V sú podľa ministerstva zdravotníctva naďalej v skladoch v Šarišských Michaľanoch. V Maďarsku analyzujú 46 ampuliek tejto vakcíny.