Politológ o vyhostení ruských diplomatov: Špiónov môže byť viac! VIDEO Darček od slovenského aktivistu

Premiér Eduard Heger, minister zahraničných vecí Ivan Korčok a minister obrany Jaroslav Naď oznámili, že Slovensko vyhostí troch ruských diplomatov. Urobili tak v nadväznosti na udalosti v Českej republike a ako znak solidarity. Moskva vzápätí oznámila, že je týmto krokom sklamaná a voči Slovenskej republike podnikne kroky.

"V prvom rade to vnímam ako politické gesto z našej strany a ako akt solidarity s Českou republikou. Považujem to za správny krok. Či to bolo dostatočné, to už nech posúdia tajné služby, je možné, že tých ruských špiónov bolo viac, tých ktorí využívajú diplomatické krytie," povedal pre Topky politológ Alexander Duleba.

Viac o tom, čo si myslí politológ, sa dozviete vo videu.

Aktivista pred ambasádou

V piatok sa pred ruskou ambasádou objavil aj známy slovenský aktivista Marek Šoun, ktorého verejnosť pozná najmä z "protikovidových" pochodov, ktorých bol organizátorom, ale aj rôznych burcujúcich, miestami až konšpiračných videí a vyjadrení.

K ambasáde priniesol kvety a podľa neho bolo vyhostenie ruských diplomatov "nedôvodná". "Som človek, ktorý väčšinu času potrebuje mať dôkaz, oni zatiaľ dôkazy nezverejnili," povedal Šoun. Okrem neho sa pred ambasádou vyskytli len policajné hliadky a pár príslušníkov armády. Podľa hovorkyne bratislavskej krajskej polície Veroniky Martiniakovej nejde o nič mimoriadne. "Je to bežný výkon služby," povedala hovorkyňa.