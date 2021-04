Mladík (19) si zarobil na poriadny malér: Takmer vrazil do policajta, nafúkal viac ako dve promile

V nedeľu, krátko po polnoci, viedol mladík osobné motorové vozidlo po ceste I/66 zo smeru od obce Huncovce v smere do obce Veľká Lomnica. "Vodič počas jazdy prešiel do protismeru, pričom hrozila zrážka so služobným vozidlom polície. Policajtovi so služobným vozidlom sa podarilo zrážke zabrániť a hliadka začala okamžite podozrivé vozidlo prenasledovať," priblížila Ligdayová s tým, že policajtom sa mladíka podarilo zastaviť vo Veľkej Lomnici. Pri dychovej skúške nafúkal 2,25 promile, opakovaná skúška dosiahla hodnotu 2,35 promile.

Polícia mladíka obmedzila na osobnej slobode, umiestnila ho do cely policajného zaistenia a obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.