Prišiel na psa mráz? K výrečnému poslancovi Gyimesimu zrejme mieri trestné oznámenie!

To, že zvažuje žalobu, zverejnil Martin Klus na sociálnej sieti. Upozornil práve na to, akým spôsobom si Matovičov poslanec predstavuje kultivovanú verejnú diskusiu, ale aj spoluprácu. "Z rôznych pochybných (a pre spoločnosť nebezpečných) kútov Facebooku vychádza na svetlo čoraz viac dôkazov o tom, s kým máme v skutočnosti dočinenia, keď čelíme opakovaným útokom zo strany poslanca Györgyho Gyimesiho a jemu spriaznených osôb a médií," napísal Klus na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Pritom spomenul, že najnovšie sa k nemu dostalo hneď niekoľko komentárov, ktoré hovoria jasnou rečou. "A to mi už veru nadávali rôzni “komentujúci” všelijako... V skupine s príznačným názvom „Felvidéki közéleti vitafórum“ na sociálnej sieti Facebook ma vyobrazili v ľudáckej, fašistickej uniforme a prirovnali k inému poslancovi NR SR, ktorému patrí originál danej fotografie. Poslanec Gyimesi pod fotomontáž, ktorá by pokojne mohla byť predmetom trestného oznámenia, napísal, že za ňu „ďakuje a je to veľmi veľká pravda“," pokračoval v príspevku ďalej.

Zdroj: Facebook/Martin Klus

Vo výbornej spoločnosti?

Konflikty medzi štátnym tajomníkom a poslancom Gyimesim pritom nie sú ničím novým. Poslanec opakovane nerešpektoval aj samotného ministra zahraničia. Klus upozornil na konkrétne útoky na jeho osobu. "A spoločnosť v diskusii pánovi poslancovi NR SR robili aj takí „milovníci pokojného spolunažívania menšín a národov“ ako z minulosti už dobre známy predák či organizátor extrémistického Jobbiku na Slovensku (Péter Pallér) či stránka ultrapravicového radikálneho zoskupenia Mi Hazánk Mozgalom Érsekújvár. V tej diskusii napr. Pallér o mne píše, že vraj, voľne preložené: „Klus môže pomaly zasadnúť na uvoľnený Slotov trón, ktorého oceľ bola stvrdená zo sĺz Maďarov“," poznamenal s tým, že nevie, ako reagovať.

Zdroj: Topky/Maarty

Štátny tajomník zároveň vyhodnotil ako zvláštne, že táto diskusia sa objavila potom, čo sa mal poslanec stretnúť práve s premiérom. "A toto všetko sa človek dočíta v rovnakom čase, keď poslanec Gyimesi po stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom na rovnakej sociálnej sieti Facebook verejne napíše, že „koalícia bude stabilná vtedy, ak v nej bude vládnuť dôvera a spolupráca. Preto som v prípade ak o to bude záujem, ochotný sa stretnúť s koaličnými partnermi a vydiskutovať si vzájomné spory, a tým prispieť k čo najskoršiemu plneniu cieľov programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti," pokračoval ďalej s tým, že udalosti posledných dní, rovnako ako vyjadrenia poslanca, dávajú podľa Klusa zaujímavú odpoveď na otázku koho záujmy poslanec Gyimesi obhajuje, keď mu tak veľmi záleží na rozdúchavaní národnostných vášní na Slovensku.

Zdroj: Facebook/Martin Klus

"Zvažujem čo s tým. Viacerí ma vyzývajú, aby som to nenechal tak a podal trestné oznámenie. Seriózne nad tým rozmýšľam, lebo čoho je veľa toho je moc. O to zvlášť, keď si spomeniem o. i. na rok 2017 a aj môj skromný príspevok do boja proti extrémizmu a radikalizmu v Banskobystrickom kraji. A potom hľa, niekto spraví z pre mňa nepochopiteľných dôvod neofašistu zo mňa a donedávna koaličný poslanec NR SR to aktívne podporuje," uzavrel svoj verejný komentár k tejto téme.