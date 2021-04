Veľké UVOĽŇOVANIE môže mať háčik: Heger upokojuje, odborníci varujú! Nové výnimky pre očkovaných

Premiér Eduard Heger po včerajšom rokovaní vlády uviedol, že predmetné uznesenie je už v procese prípravy a nevidí problém v tom, že sa prijme až v piatok. Mnohé prevádzky však stále nevedia, ako majú postupovať. Gröhling naznačil, že sa nemusia otvoriť všetky obchody a služby. Diskutovať sa má aj o zákaze vychádzanie. Na uvoľňovanie opatrení majú rôzne názory aj odborníci.

Nemusia sa otvoriť všetky obchody a služby

Úpravy v zákaze vychádzania budú vychádzať iba zo súčasne platného COVID automatu, aj preto premiér nevidí problém v tom, že finálny materiál sa prijme v piatok. "Už dnes vieme, čo od pondelka bude platiť, to sa pretaví do uznesenia, a to sa pretaví do vyhlášky," vyhlásil. Uznesenie prijmú presne podľa prijatých opatrení. Gröhling však naznačil, že by sa nemuseli otvoriť všetky obchody. Nechcel to však špecifikovať s tým, že konkrétne opatrenia má prezentovať minister zdravotníctva.

Zaočkovaní druhou dávkou zrejme nebudú potrebovať test

Pandemická komisia včera rokovala pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19. Prehodnotenie COVID automatu a testovacej stratégie si ešte vyžaduje odbornú diskusiu, finálny materiál bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia komisie.

"Testovanie na ochorenie COVID-19 v zmysle platného COVID-automatu sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer&Biontech, Moderna) alebo 4 týždne po očkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca)," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Uvedené návrhy ešte musia prejsť rokovaním vlády a následne schválením.

Debatovať sa bude aj o zákaze vychádzania

O zmenách v zákaze vychádzania v súvislosti s avizovaným uvoľňovaním opatrení má vláda rokovať v piatok, uviedol minister obrany Jaroslav Naď. Podľa premiéra Hegera však bude pokračovať tak ako doteraz, a to v súbehu s uvoľňovaním. "Nikde včera neodznelo, že budeme meniť zákaz vychádzania," uviedol. Okrem toho sa debatuje aj o zmene COVID automatu.

Lídri koaličných strán v stredu okrem pandemickej situácie riešili aj to či a ako meniť COVID automat, povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Verí, že celá koalícia nájde spoločnú dohodu. Ako uviedol, rokovania budú ešte pokračovať. "Tým, že platí COVID automat a uvoľňovanie prichádza na základe platného COVID automatu, my nemusíme mať teraz špeciálne uznesenie na vláde hneď teraz. Vieme ho mať aj v piatok (16. 4.) a on-line. Toto sa administratívne dotiahne," povedal. Detaily z rokovania nechcel prezradiť. Otázne je podľa neho, či k opatreniam ohláseným v utorok pribudnú aj ďalšie.

Uvoľňovanie nie je rýchle, no nereaguje na správny trend

Ohlásené uvoľňovanie nie je podľa analytika Ivana Bošňáka rozsiahle. "Ide presne podľa COVID automatu s výnimkou toho, že do škôl pôjdu aj ôsmaci. Stačí si prečítať automat, nikto nemusel zasadať, nikto nič oznamovať. Problémom je, že to uvoľňovanie reaguje na veličiny namerané tri týždne dozadu a nereaguje na 8 týždňový trend zlepšovania sa všetkých parametrov pandémie," povedal pre Topky analytik.

Teraz nás bude COVID automat hnať do uvoľňovania 3-krát do mesiaca, lebo nie je podľa analytika dobre navrhnutý. "Napriek návrhom ho EPITEAM nehodlal a nehodlá zmeniť. Sme krajina do značnej miery odovlná voči šíreniu vírusu, lebo sme značne premorení a dnes už aj očkovaní. Kazia to len nechránené skupiny obyvateľstva, z ktorých stovky prichádzajú každý týždeň do nemocníc, čo bude brániť uvoľňovaniu v nižších fázach. Postupujeme veľmi opatrne v uvoľňovaní a besne pri testovaní a pomaly pri očkovaní. Celé zle," dodal.

Čelíme neistote, kľúčových je ďalších päť dní

Opatrnejší je matematik Richard Kollár. V relácii rádia Expres uviedol, že počas Veľkej noci nastala vyššia mobilita a na Slovensko prišli aj infikovaní ľudia zo zahraničia. "Momentálne čelíme neistote," uviedol. Nevieme však, či dodržali karanténu a či teda niekoho ďalšieho nakazili alebo nie. "Treba pozorne sledovať čísla," povedal Kollár. Ak by nastalo zmena v číslach a zvyšovanie, uvoľňovanie by kamžite zastavil.

Dodal, že ak nastala počas Veľkej noci "búrka", ešte ju nevidíme. "Je tam oneskorenie, musíme s tým rátať," povedal Kollár. "V istom smere môžeme byť optimistickí, situácia v susedných krajinách sa okrem Ukrajiny zlepšuje," uviedol s tým, že kľúčových bude ďalších päť dní.

Doležal chce presadiť opätovné fungovanie praktickej výučby v autoškolách

Praktická výučba a skúšky v autoškolách by mohli opätovne fungovať. Presadiť to chce minister dopravy Andrej Doležal na najbližšom zasadnutí pandemickej komisie. "Slovensko sa pripravuje na postupné uvoľňovanie opatrení a čiastočný návrat do života. Som presvedčený, že autoškoly dokážu garantovať dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení a mohli by sme ich pri presne stanovených pravidlách otvoriť," zdôraznil Doležal. Práve preto sa bude podľa vlastných slov snažiť na pandemickej komisii presadiť riešenie, aby sa autoškoly mohli znova vrátiť k jazdám aj skúškam.

Veľké uvoľňovanie

Opatrenia sa majú uvoľňovať od pondelka (19. 4.). Otvoriť sa majú všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 štvorcových metrov na jednu osobu. Bude umožnený pohyb v prírode mimo okresu pod podmienkou testu. Umožnia sa aj bohoslužby, návšteva botanických záhrad, múzeí, otvoria sa knižnice, hotely a penzióny, bez reštaurácií. Bude možné športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí.