FOTO Remišová má novú posilu: Ledeckého v kresle štátneho tajomníka vystrieda pedagóg Velič

Na stoličku štátneho tajomníka rezortu investícií zasadne Velič počnúc stredajším dňom. Velič doteraz pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a vedec – chemik na Univerzite Komenského v Bratislave. Velič tak nahradí bývalého štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého, ktorého vláda odvolala na jeho vlastnú žiadosť minulý týždeň.

Remišová o tom informovala aj na sociálnej sieti:

Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

Nový štátny tajomník

Velič bude mať na starosti investície, inovácie a regionálny rozvoj. "V súčasnosti je hlavne v menej rozvinutých regiónoch pri rýchlom nástupe technológií a inovatívneho hospodárstva problém prispôsobiť sa tak, aby sa regióny dynamicky a dlhodobo rozvíjali a prinášali kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta, šetrili životné prostredie či zlepšovali infraštruktúru," uviedla Remišová s tým, že práve preto bude veľmi dôležité so zapojením inovatívnych trendov pomáhať slovenským regiónom efektívne a so zapojením kvalitných ľudí. "To bude úlohou nového štátneho tajomníka, ktorý by pre naše regióny mal prinášať spoluprácu a odbornosť," uzavrela ministerka.

Dušan Velič Zdroj: TASR/Marko Erd

Ledecký sa rozhodol odísť koncom marca

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Vladimír Ledecký (Za ľudí) odchádza z funkcie. Dôvodom jeho rezignácie je to, že sa mu nepodarilo presadiť svoje zámery na pomoc vylúčeným komunitám. Ledecký to v stredu oznámil na sociálnej sieti. Obec Spišský Hrhov, kde Ledecký dlhé roky pôsobil ako starosta, dávali za príklad práce s marginalizovanými skupinami.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

"Do politiky som vstúpil s ambíciou pomôcť regiónom, ktorých rozvoj bol u politikov roky na vedľajšej koľaji. Do politiky som vstúpil s cieľom riešiť problémy vylúčených komunít, pred ktorými kompetentní zatvárali oči," uviedol Ledecký. "Pre moje názory, postoje a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti som však nenašiel vo vedení ministerstva pochopenie, preto som po ročnom úsilí požiadal pani ministerku o uvoľnenie z pozície štátneho tajomníka," dodal.

Ledecký, ktorý bude pokračovať v politike ako poslanec Národnej rady SR a člen poslaneckého klubu Za ľudí, zdôraznil, že táto strana má regionálne štruktúry, ktoré dokážu jej vedeniu často nastaviť správne zrkadlo. Prinášajú podľa neho pohľad z reality, riešenia na konkrétne problémy regiónov, "na ktoré politici z Bratislavy často na druhý koniec Slovenska nedovidia".

Odchod Ledeckého okomentovala aj Remišová. Odchádzajúci štátny tajomník je podľa nej mimoriadne kreatívny človek, ktorého skúsenosti nielen z oblasti regionálneho rozvoja si veľmi váži. "Pri práci na ministerstve sa aj ťažko zmierujem s úradníckou rutinou, v rámci ktorej sa niektoré veci nedajú vždy realizovať ideálne. Často musíme zladiť protichodné požiadavky a rôzne obmedzenia. Vladimírovi Ledeckému sa chcem poďakovať za všetko, čo sme spoločne za rok na ministerstve dokázali, a teším sa na ďalšiu spoluprácu," uviedla Remišová.