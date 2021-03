AKTUÁLNE Laurenčík z SaS sa vzdal postu podpredsedu parlamentu

"Aj touto cestou by som sa rád rozlúčil so všetkými kolegami v parlamente. Bolo mi cťou viesť schôdze Národnej rady SR. Nie vždy to bolo ľahké, keďže parlament je zložený aj z rôznych politikov, ktorí sa chceli len predvádzať pred kamerami," vyhlásil Laurenčík.

Pripomenul, že v súčasnosti sme svedkami veľmi vypätej atmosféry v celej spoločnosti a cítiť to aj v parlamente. "Nepríjemné osobné urážky a konflikty medzi poslancami však neposkytujú reprezentatívny obraz našim voličom. Tak ako som aj počas vedenia schôdze apeloval na poslancov, prajem si aj teraz, aby do budúcna upustili od hádok a venovali sa v prvom rade svojej práci. Väčšiu politickú kultúru ukážeme jedine tak, že začneme sami od seba," uviedol odchádzajúci podpredseda NR SR.

Okrem Gröhlinga podal vo štvrtok demisiu aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Nasledovali tak predsedu SaS Richarda Sulíka. Ten podal demisiu po tom, ako premiér Igor Matovič v nedeľu oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, medzi nimi aj odchod Sulíka z vlády.

Sulík vo štvrtok oznámil, že SaS pozastavuje svoju účasť v koalícii, pokiaľ premiér Matovič nepodá demisiu. V rokovaniach bude SaS pokračovať až po demisii premiéra. Preferujú zloženie nového kabinetu na pôdoryse štvorkoalície a koaličnej zmluvy.