Finančník Martin Kvietik do väzby nepôjde: Z policajného zaistenia ho prepustili

"Po tom, čo rozhodol Najvyšší súd SR a prepustil Martina Kvietika z väzby, pominuli dôvody väzby, tak opätovné zadržanie môjho klienta a návrh na väzbu znamená, že by súd musel v tej istej veci rozhodnúť opätovne. To právny poriadok nedovoľuje. Nový skutok, pre ktorý bol môj klient obvinený, je súčasťou tzv. pokračovacieho deliktu, tým pádom ide stále o rozhodovanie v tej istej veci," vysvetlil obhajca. Dodal, že on a jeho klient sa vzdali práva podať sťažnosť. Prokurátor podal sťažnosť, o ktorej rozhodne NS SR v utorok 23. marca.

"Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol, že obvineného Martina Kvietika neberie do väzby a prepustil ho zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne NS SR," potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Martina Kvietika obvineného aj v kauze Dobytkár vo štvrtok 11. marca krátko po prepustení z väzby v Leopoldove zadržali a obvinili v inej trestnej veci, než bol doteraz väzobne stíhaný. Nové obvinenie sa týka skutku ešte z roku 2017 a opiera sa o výpovede dvoch svedkov. Podľa mediálnych správ mal Martin Kvietik prijať úplatok vo výške 180.000 eur za sprostredkovanie agrodotácií.