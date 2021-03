Výsmech! Jedna hovorkyňa alebo 900 starčekov? Úrad vlády na prednostné očkovanie nahlásil tretinu zamestnancov

Od pondelka sa opäť očkuje striktne podľa veku. Ministerstvo zdravotníctva sprístupnilo vakcínu AstraZeneca aj pre ľudí do 70 rokov. Predtým sa však touto vakcínou mohli očkovať taxikári či revízori, za čo ministerstvo schytalo poriadnu vlnu kritiky, keďže k vakcíne sa tak dostali aj 18-roční ľudia. Podľa odborníkov je však dôležité pri nedostatku vakcín a rýchlo sa šíriacej chorobe očkovať ľudí nad 6é rokov, čím by sa výrazne znížila úmrtnosť a rovnako by sa odbremenili nemocnice.

Ministerstvo teda prehodnotilo plán a očkujú sa starší ľudia. Avšak, ako to už u nás býva, aj tu sa nájde trhlina. Vakcína je totiž stále dostupná aj pre kritickú infraštruktúru, čo v tom prípade znamená aj štátnych zamestnancov, ktorí sú „nezastupiteľní v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia“. Tu však nastáva problém.

Musí zomrieť 900 starčekov

Podľa Denníka N Úrad vlády nahlásil približne tretinu zo svojich zamestnancov, ktorých vyhodnotil ako "kritickú infraštruktúru". Viac ako 700 pracovníkov nahlásilo ministerstvo kultúry, okolo tisícky zamestnancov zase nahlásilo ministerstvo spravodlivosti. „Celkovo bolo nahlásených 203 zamestnancov v poradí podľa veku, od najstaršieho po najmladšieho,“ odpovedali denníku z vládneho tlačového odboru. Na toto prednostné očkovanie reagovali aj analytici z platformy Dáta bez pátosu.

RIZIKO HOSPITALIZÁCIE PODĽA VEKU Viete o niekom, KTO sa predbehol, lebo je "kritická infraštruktúra"... Pondelok 8. marca 2021

"Koľko nezaočkovaných 80-ročných starčekov z DSS musí umrieť, aby sa to isté stalo nezaočkovanej 30-ročnej hovorkyni ministerstva, ktorá sa cíti ako kritická infraštruktúra? No koľko sto starčekov je to? Vo februári prišlo do nemocnice 1478 starčekov nad 80 rokov," pýtajú sa analytici. "Viete, koľko je to? 900 starčekov musí zomrieť, aby za rovnaký čas zomrela aspoň jedna "kritická infraštruktúrna hovorkyňa ministerstva". 1:900," uvádzajú šokujúce číslo. Vypočítali totiž, že pravdepodobnosť úmrtia v nemocnici 80-ročných je 20-krát vyšia ako u 20-30 ročných ľudí.