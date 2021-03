ROZHOVOR Danko o Sputniku V: Slovensko nedostane 2 milióny dávok! Vítanie ruskej vakcíny bol cirkus

Danko si pripisuje časť zásluh za to, že sa vakcína dostala na Slovensko. Môžu za to aj jeho dobré vzťahy s Ruskom a rokovania sa začali priateľským telefonátom. Matovič odmieta, že by s tým mal Danko niečo spoločné. Ten považuje vítanie vakcíny zo strany Matoviča za cirkus.

Čo sa v rozhovore dozviete?

- ako prebiehali rokovania o vakcíne Sputnik V

- čo si myslí o vítaní rusej vakcíny na košickom letisku

- kto by mal niesť zodpovednosť za podanie vakcíny

- prečo Rusi neregistrujú vakcínu

- prečo sa Andrej Danko nedá očkovať

VIDEO Rozhovor s Andrejom Dankom

Poznámka: Rozhovor bol realizovaný pred tlačovou konferenciou premiéra Igora Matoviča (2. 3.).

Matovič spravil cirkus

Zhruba pred dvoma týždňami začali mať Rusi podľa Danka rokovaní so Slovenskom dosť. "Matovič požiadal o predĺženie rokovaní o tri dni. Ja som požiadal Rusov, aby mu dali týždeň. V piatok ubehla lehota," povedal v rozhovore s tým, že Rusi vraj nemajú dostatok vakcín ani pre svoj trh. Podľa Danka Slovensko nedostane dva milióny vakcín.

Zdroj: Topky

"Problém, ktorý Igor Matovič urobil, bol zbytočný cirkus a ceremónia. Hovorí o množstvách, ktoré nie sú dohodnuté. Je dohodnutý jeden milión várky," uviedol s tým, že nakontrahovaných je len milión vakcín, nie dva. "Stalo sa to, že Matovič zareagoval a tá časť je jeho zodpovednosť," uviedol. "To, čo sa včera stalo, bolo nešťastné aj kvôli zbytočnému zverejňovaniu vecí, ktoré mali byť utajené." Ani Rusi neboli podľa Danka z tohto spôsobu nadšení. Ruské médiá však vo veľkom informovali, že Slovensko sa stalo 39. krajinou na svete, ktorá zaregistrovala ruskú vakcínu. Slovensko Sputnik V nezaregistrovali, priviezli ju na výnimku ministra.

Šéf diplomacie Ivan Korčok uviedol, že spôsob, akým sa nákup zrealizoval nie je štandardný. Aj preto sa posunul tento spor o vakcínu do zahraničnopolitickej roviny. Ruskú vakcínu vníma ako nástroj hybridnej vojny. Danko s tým nesúhlasí. "Ostal som v šoku z vyjadrení pána Korčoka, ktorý povedal, že je to nejaká geopolitcká zbraň," uviedol. "My nie sme v žiadnej vojne," tvrdí Danko.

Andrej Danko

Andrej Danko je bývalý predseda parlamentu, slovenský politik a právnik (s pozastaveným výkonom advokácie), ktorý od roku 2012 pôsobil vo funkcii predsedu SNS. V minulosti čelil kauze plagiátorstva. Po volebnom neúspechu vo februárových voľbách 2020, kedy SNS získala len niečo vyše troch percent, tvrdil, že sa vzdá postu predsedu strany. V septembri 2020 však opätovne kandidoval a zvíťazil nad Antonom Hrnkom.