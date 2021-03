Počas PANDÉMIE utiekla do exotiky ďalšia politička! Výsmech: Šeligova kolegyňa na Maldivách

BRATISLAVA/MALEDIVY - Zdá sa, že nielen prednostne očkované celebrity, ale aj poslancov to ťahá k moru. Po Romane Tabak totiž oddychovať do exotiky odišla Šeligova stranícka kolegyňa Andrea Letanovská. Tá si má aktuálne užívať Maldivy.

Aj napriek tomu, že na Slovensku a vo svete zúri pandémia koronavírusu, poslankyňa OĽaNO Romana Tabak zamierila cez víkend do Spojených arabských emirátov. Po tom, ako o tom informovali médiá, Tabak na sociálnej sieti povedala, že si potrebovala oddýchnuť. Cestovanie do zahraničia nezakazuje žiadna vyhláška, po príchode naspäť však musíte absolvovať povinnú karanténu a PCR test.

Televízia Markíza teraz informovala, že po Taba si išla do exotiky oddýchnuť aj Andrea Letanovská, ktorá má byť na Maledivách. „Bola som na hranici totálneho vyčerpania, preto som požiadala o dovolenku. Po pár dňoch tu budem v plnom nasadení pre svojich pacientov, akokoľvek dlho bude táto pandémia trvať,“ povedala poslankyňa pre Markízu. Aj napriek tomu, že cestovanie do zahraničia zakázané nie je, niektorí stranícki kolegovia sa nechali počuť, že to podľa nich nie je v aktuálnej situácii vhodné.

Poslankyňa Romana Tabak je tiež na dovolenke Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Sulíka kritizovali

Dovolenku v exotike si doprial aj opozičný poslanec Robert Fico, či Richard Sulík, ktorý bol za to niekoľkokrát skritizovaný smaotným premiérom. Igor Matovič na ňom nenechal ani nitku suchú, keď hovoril o tom, ako Sulík "vypisoval statusy spod slnečníka v Dubaji".

Richarda Sulíka za dovolenku v Dubaji kritizoval premiér Igor Matovič Zdroj: Topky/Maarty

Na dovolenke v exotike však nie sú len poslanci. Dopriala si ju aj prednostne zaočkovaná Dominika Cibulková. Tá si za to, že sa, podľa vlastných slov, pri prednostnej vakcinácii "nechala voviesť do omylu", odrobila štyri hodiny pri celoplošnom skríningu.