KORONAVÍRUS Úrad verejného zdravotníctva vyzýva ľudí, aby neriskovali a zvážili cestu za hranice

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyzýva ľudí, aby neriskovali a zvážili cestu do zahraničia. V súvislosti s vážnou epidemiologickou situáciou pre nový koronavírus dovolenku v zahraničí neodporúča. V piatok o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.

Pripomína, že treba dodržiavať odstupy, počas cesty treba mať správne nasadený respirátor a ruky si treba umývať či dezinfikovať vždy, keď je to možné. V momente prechodu hraníc už musí byť daná osoba registrovaná cez formulár eHranica. "Ak na Slovensko vstupujete letecky, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý je zverejnený na https://www.mindop.sk/covid/," zdôraznila Račková.

Hneď po prekročení hraníc treba nastúpiť do 14-dňovej karantény a o izolácii treba informovať svojho ošetrujúceho lekára. Testovanie RT-PCR metódou má osoba podstúpiť najskôr na ôsmy deň po návrate na Slovensko. "Ak ste navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a nemáte príznaky, môžete karanténu ukončiť aj bez testovania uplynutím 14-dňovej lehoty. V prípade, že ste navštívili inú krajinu, karanténu je možné ukončiť obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Nie je možné ju ukončiť bez testovania, a to aj v prípade, že nemáte príznaky," prízvukovala.

Počas 14-dňovej karantény nemôže takáto osoba opustiť miesto izolácie a ani prijímať návštevy. Prísnu karanténu však musia podstúpiť aj ostatní členovia domácnosti, a to vrátane detí. Deti do desať rokov sú testované iba v prípade, že tak rozhodne ošetrujúci lekár alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Izolácia im končí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. Takáto osoba nemá ísť ani na pracovisko. Rovnako nemá pustiť dieťa do kolektívu skôr, než uplynie lehota 14 dní. ÚVZ dodal, že práve zodpovedným prístupom je možné redukovať riziko, že sa infekcia v tele rozvinie až po testovaní.