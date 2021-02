AKTUÁLNE Matovič potvrdil sprísňovanie opatrení! Na programe je mimoriadne rokovanie vlády

BRATISLAVA - Najzásadnejšie opatrenie je, aby ľudia dodržiavali opatrenia, ktoré sú už v súčasnosti platné. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády Igor Matovič. Dokument o tom, ako by mohli vyzerať nové protipandemické opatrenia od marca, ktorého obsah zverejnili niektoré médiá, je z veľkej časti pravdivý, tvrdí. Potvrdil tým, že Slovensko čaká prísnejší režim.

Podľa jeho slov ešte v nedeľu popoludní má mimoriadne zasadnúť vláda. "Materiál, ktorý prijali vedci, dnes zoberieme do úvahy a postupne ho budeme napĺňať podľa uznesení," povedal.

Vláda SR má rokovania odštartovať v nedeľu popoludní od 16.00 hodiny. Opatrenia vzišli z rokovania odborníkov s premiérom Igorom Matovičom. Z návrhu opatrení, ktoré má TASR k dispozícii, vyplýva, že cieľom počas nasledujúcich troch týždňoch bude zníženie mobility, spomalenie šírenia infekcie, zamedzenie importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovanie nárastu hospitalizácií. Presný program vlády zverejnený nebol.

Súbor desiatich oblastí

Z návrhu vyplýva, že ide o súbor desiatich oblastí, v ktorých sa nachádza viacero konkrétnych opatrení. "Ak sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt, pripraví sa zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny," uvádza sa v návrhu.

Zlepšiť by sa malo dodržiavanie opatrení pomocou benefitov a kontrol. Medzi návrhmi, o ktorých musí ešte rokovať vláda, je zavedenie COVID-príplatku, ktorý má motivovať k dodržaniu karantény pre všetkých členov domácnosti. Hovorí sa aj o okamžitom zavedení e-karantény, hneď ako bude dostupná jej funkčná aplikácia.

Posilniť sa majú aj kontroly. Druhým okruhom opatrením je zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19. V hre je aj povinné nosenie FFP2 respirátorov v obchodoch, mestskej hromadnej doprave či v interiéri. Dôchodcom sa dôrazne odporučí, aby nakupovali len v hodinách, ktoré sú pre nich určené. V tomto čase by si mohli nakúpiť aj zdravotne ťažko postihnutí.

Samotestovanie

Ďalší okruh opatrení hovorí o výraznom obmedzení mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce všade tam, kde to je možné. Pri ceste do práce by sa ľudia mali podľa návrhu preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Predškolská a školská dochádzka sa má umožniť deťom zamestnancov, ktorí musia prezenčne chodiť do práce. Zamestnanci a žiaci škôl by sa mali testovať samotestami dvakrát do týždňa. Z návrhu tiež vyplýva, že sa majú distribuovať do domácností testy na samotestovanie a pozitívne výsledky sa budú overovať PCR testami.

Zrušiť by sa mala aj výnimka pre pozitívnych ľudí na odchod z domu. Budú môcť ísť len do lekárne či k lekárovi, do obchodu by sa už dostať nemali. Rušiť sa má aj výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu s tým, že Bratislava a Košice sa budú považovať za jeden okres. Hovorí sa aj o tom, že medzi 20.00 h až 1.00 h bude zákaz vychádzania, výnimku bude mať len cesta na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Sprísniť sa majú aj opatrenia na hraniciach. Aktualizovať sa má tiež COVID automat a očkovacia stratégia. Z návrhu vyplýva, že by sa mala zisťovať prítomnosť mutácie v minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzorkách týždenne.

Plošné testovanie Matovič obhajuje

Matovič stále tvrdí, že keď sa vlani testovalo plošne, tak počet nakazených klesol. "Od začiatku decembra počet pacientov v nemocniciach stúpa," povedal premiér v diskusnej relácii. Podľa neho neklesajú počty ľudí ani potom, ako začal platiť COVID automat. Za problematickú označil aj britskú mutáciu ochorenia.

Podľa premiéra ľudia považujú testovanie za bezpečné a len nízke percento ľudí uviedlo, že by sa mohli nakaziť pri testovaní. Odvolával sa pritom na prieskum. Za problém označil ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia. Slovensko má podľa neho smolu aj v tom, že veľké množstvo ľudí nemôže pracovať z domu a musia chodiť do práce, čím sa zvyšuje mobilita.

O čo poprosil Čaputovú?

V súvislosti s tohtotýždňovým stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov povedal, že by prezidentku Zuzanu Čaputovú poprosil, aby prestala s odkazmi cez médiá. Zároveň si myslí, že takéto odkazy už do budúcna nebudú. Hlava štátu ho podľa neho nevyzvala na to, aby odovzdal riadenie pandémie niekomu inému. "Nič také tam nezaznelo, na nič také ma nevyzvala," uviedol.

Za ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím premiér stojí, lebo podľa neho bojoval za zdravie a životy ľudí. Zároveň sa ho bude pýtať na to, prečo sa odsunuli ľudia vo veku nad 65 rokov pri očkovaní a namiesto toho začali s vakcináciou ľudí od 18 rokov. "Ja osobne by som išiel len čisto podľa veku a chorobnosti," povedal premiér. Zároveň stále zastáva názor, že ruská vakcína Sputnik V je dobrou vakcínou a bolo by správne, aby sa objednala.