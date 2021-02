Plán obnovy spustil ďalší konflikt: PS obviňuje Hlas z plagiátorstva! Pellegrini vracia úder

BRATISLAVA - Včera predstavil Peter Pellegrini vlastný plán obnovy, keďže s vládnym nie je spokojný. Podľa neho by mohol byť inšpiráciou pre niektorých vládnych predstaviteľov. Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska však tvrdí, že aj šéf Hlasu sa inšpiroval. Štyri oblasti sú podľa nej prakticky doslova opísané z návrhu českého ministerstva kultúry. Hlas na jej obvinenia reagoval.

Členku mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Zoru Jaurovú zaujímala verzia Plánu obnovy z dielne strany Hlas. Dôvod je jednoduchý. Šéf strany Pellegrini dlhodobo avizoval, že súčasťou bude časť venovaná kultúre. Po preskúmaní ich návrhu však prišla na zaujímavú vec. Štyri oblasti boli takmer úplne totožné s českým plánom. Hlas v reakcii uviedol, že je otvorený diskusii, no nie politickým hejtom.

VIDEO Hlas predstavil Plán obnovy

Hlas predstavil svoj Plán obnovy...

Strana Hlas včera znova kritizovala absenciu diskusií o národnom pláne obnovy a odolnosti, a preto prichádza s vlastnou verziou. Dokument má okolo 30 strán, pracovali na ňom s odborníkmi a predseda strany Peter Pellegrini podotýka, že by možno mohol byť aj inšpiráciou pre niektorých predstaviteľov vlády. Oznámil, že ak sa im niečo z neho zapáči, pokojne to môžu použiť, aj keď to nie je z ich hlavy.

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

...podobný tomu českému

Keďže jednou z chýbajúcich oblastí je práve kultúra a kreatívny priemysel a nakoľko plán pre túto oblasť Peter Pellegrini avizoval aj v televíznych debatách, Jaurovú zaujímalo, ako si momentálne najsilnejšia politická sila na Slovensku predstavuje ucelenú víziu pre kultúru. "Po úvodných generických textoch a konštatovaniach prichádza najväčšie prekvapenie. Štyri oblasti, ktoré Hlas navrhuje, sú vrátane detailov a pod-opatrení prakticky doslova opísané z návrhu českého Ministerstva kultúry pre Narodní plán obnovy," uviedla Jaurová na sociálnej sieti.

"Je iste zmysluplné inšpirovať sa dobrou praxou zo zahraničia a prinášať fungujúce modely, problém však je, že uvedené opatrenia vychádzajú z dlhodobých stratégií, plánov a projektov, realizovaných v Čechách a ich doslovný prepis do slovenského kontextu je nezmyselný, nemá oporu v reálnej situácii a vyznieva až smiešne," myslí si politička.

Bezduchý plagiát českého návrhu

Jaurová uviedla niekoľko príkladov z textu plánu z dielne strany Hlas. "Podobne by sa dal analyzovať celý text opatrení, ktorý je len bezduchým plagiátom českého návrhu, pričom je evidentné, že za ním nie je najmenšia predstava o jeho realizácii, či pochopenie slovenského kontextu. Jediné miesto, kde „vízia“ strany Hlas vybočí z prekladu českého textu je časť, kde v rámci „modernizácie a digitalizácie kultúrneho a kreatívneho sektora“ chcú investovať do „podpory ľudovej/amatérskej kultúry“," uviedla.

"Hľa, vízia obnovy Slovenska, hľa, predstava kultúrnej krajiny, hľa zásadný príspevok k ekonomickej transformácii a odolnosti po kríze! To, že vládny plán obnovy neobsahuje vôbec žiadnu predstavu o úlohe kultúry a kreatívneho priemyslu pri obnove krajiny je smutný fakt, ktorý som už niekoľkokrát analyzovala inde," uviedla a celý plán označila za prázdny populizmus a PR. "Vláda kultúru hádže cez palubu. HLAS-SD ju musel odpísať," dodala a priložila link na oba plány.

Hlas je otvorený diskusii, nie hejtom

Hlas-SD v reakcii na Jaurovej status uviedlo, že diskusiu okolo Plánu obnovy víta. "Vnímame to, ako náš politický príspevok do formovania prosperujúcej budúcnosti Slovenska. Sme otvorení akýmkoľvek názorom, ktorých cieľom je diskutovať a nie politicky hejtovať, pretože to nevnímame ako súťaž, ale konštruktívny dialóg. Žiaľ, komentár pani Jaurovej medzi nenepatrí," uviedla v stanovisku strana.

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

Obviňovať Hlas-SD z plagiátorstva je podľa nich politicky účelové a zjavné nepochopenie reálií. "Rozumieme politickej frustrácii pani Jaurovej, že jej strana sa ocitla mimo parlamentu a snaží sa na sebaza každú cenu upútať, ale fakty nepustia," konštatuje strana a zopakovala základné piliere a účel ich plánu.

"Ako píše p. Jaurová, mnohé body sa zhodujú s okolitými krajinami, špeciálne s plánom ČR. Avšak je treba povedať, že tak ako naša súčasná vláda koncept obnovy kultúry a kreatívneho priemyslu nemá vôbec, ostatné krajiny EÚ naopak chápu obrovskú potrebu reštartovať práve kultúrny sektor vo všetkých vrstvách a svoje plány majú pripravené do detailov," uviedla strana.

Mnohé body sa zhodujú

"Strana Hlas sa rada bude inšpirovať dobrými nápadmi, ak majú priniesť peňažné zdroje do sektora, ktorý je dlhodobo podvyživený. Navyše, naši analytici skúmali nielen český plán, rovnako sa pozreli na plán ostatných stredoeurópskych krajín, ktorých kultúra je zdecimovaná rovnako ako na Slovensku. Analyzovali aj odporúčania samotnej EÚ a trendy celého kultúrneho odvetvia v nadchádzajúcej dekáde," konštatuje strana.

Hlas reaguje aj na časť, ktorú Jaurová označila za už existujúcu, a teda nepotrebnú či smiešnu. Podľa Hlasu obnova neznamená zbúranie procesov, ktoré fungujú, je potrebné ich zachovať, zefektívniť a pretvoriť ich na moderné, efektívnejšie, transparentnejšie. "Cieľom je opäť – obnova kultúry. Cieľ, ktorý súčasná vláda vo svojom pláne obnovy vôbec nemá," uviedol Hlas. "Môžeme tiež súhlasiť s p. Jaurovou, že pre stranu Hlas je modernizácia a digitalizácia kultúrneho a kreatívneho sektora, mimo iného aj ľudovej či amatérskej kultúry, veľmi dôležitá časť vízie Obnovy."

Náš plán nie je plagiátom

Strana si podľa ich slov uvedomuje, že kultúra a kreatívny sektor prechádza zaťažkávajúcou skúšku nielen vo veľkých mestách, ale hlavne na dedinách a v menších mestách, kde naštartovanie a rozvoj kultúrnych centier a regionálnej kultúry sú zásadné a dôležité a budú si vyžadovať rovnaku, ak nie väčšiu pozornosť obnoviť a reštarotvať. "Rešpektujeme odbornosť pani Jaurovej a chápeme jej prekvapenie, že sme sa pustili do témy obnovy kultúry a nezabudli sme na ňu v najťažších časoch, ktoré kreatívny a kultúrny sektor posledny rok zažíva," uviedla strana.

Plán obnovy Strany Hlas je základným kameňom, dobrým a pevným. "Bude si vyžadovať hlbšie a detailnejšie rozpracovanie téz? Určite áno. Zaslúži si odbornosť a originalitu riešení? Samozrejme. Plán obnovy Strany Hlas však nie je ani napodobneninou ani plagiátom. Je dobrou a odvážnou kombináciou progresívnych téz a riešení na obnovu Slovensku, vrátane slovenskej kultúry a kreatívneho priemyslu," dodáva strana.

Plán podľa Pellegriniho

Pellegrini zdôraznil, že dokument vypracovali tak, aby spĺňal všetky podmienky Európskej komisie. Je v ňom obsiahnutá zelená ekonomika, digitalizácia a moderné technológie a hľadí na potreby Slovenskej republiky. "Myslíme si, že plán obnovy by mal mať aj tretí pilier," uviedol Pellegrini s tým, že okrem zeleného a digitálneho piliera by mal byť podľa strany plán rozšírený aj o spoločenskú solidaritu, ktorá vo vládnom materiáli chýba.

"Vyžadujeme zaradenie tretieho piliera preto, aby sa podarilo Slovensku vymaniť z pasce stredného príjmu, aby sa zvýšila podpora domácich podnikov s inovatívnym profilom na lokálnej a regionálnej úrovni, aby sme posilnili regionálny rozmer obnovy a transformácie s dôrazom na pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, farmárov, produkciu lokálnych potravín, podporu rodinných podnikov, lokálnu energetiku, potravinársky priemysel a tak ďalej," vymenoval Pellegrini. Strana Hlas chce, aby podporená bola aj oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Predstavitelia strany zdôraznili, že súčasťou ich plánu je aj implementačná doložka.

Dokument strany Hlas-SD nesie názov Zdravé, sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko. Zverejnili ho aj webovej stránke strany. Má štyri kapitoly – Zdravé Slovensko, Moderné a sociálne spravodlivé Slovensko, Vzdelané Slovensko a Zelené Slovensko.