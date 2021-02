MIMORIADNE Padlo prvé meno Krajčího náhradníka: Nečakané slová Sulíka o rošáde vo vláde

BRATISLAVA - Dnešné vyjadrenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) sú skutočne prekvapujúce a šokujúce. Kríza je v plnom prúde a nespokojnosť s aktuálnym ministrom Marekom Krajčím zo strany SaS už narástla do tej miery, že Sulík je dokonca ochotný prebrať Krajčího funkciu! Má za seba už dokonca aj náhradu na post šéfa rezortu hospodárstva!

Premiér Igor Matovič sa z tlačovej konferencie nenápadne vzdialil na pokračovanie s odborníkmi pri okrúhlom stole. Nateraz tak neodpovie na otázky ohľadom Sulíkových vyjadrení.

Matovič začína tlačovú konferenciu, kde hovorí o tom, ako bol pred 10 rokmi vylúčený z klubu SaS. Očakávame aj vyjadrenie k stanovisku Richarda Sulíka. Matovič zatiaľ hovorí o prístupe k zvoleniu občianstva.

Dnešné rokovanie vlády už prebieha od ôsmej hodiny rána. Kým čakáme na pokračovanie okrúhleho stola s odborníkmi, ktorý začal už včera v poobedných hodinách, vláda doobeda rokovala o viacerých bodoch. Medzitým prišiel medzi čakajúcich novinárov minister Sulík, ktorý ich prekvapil svojim vyjadrením, akú ponuku dal premiérovi Igorovi Matovičovi.

Som ochotný prebrať funkciu Mareka Krajčího, šokoval Sulík

Ten sa pre novinárov vyjadril, že je ochotný po "viacerých zlyhaniach" Mareka Krajčího sa obetovať a prebrať funkciu ministra zdravotníctva. Nechce to však robiť systémom výmeny ministerstvo za ministerstvo. "Nebudem s tým súhlasiť, pretože na tom ministerstve som strávil rok života, všetky tie procesy ktoré tam začali predsa nebudem rušiť," povedal Sulík s tým, že už by mal za seba aj náhradníka na poste šéfa ministerstva. "Šéfom hospodárstva by sa stal Jano Oravec," povedal Sulík. Ján Oravec momentálne funguje ako štátny tajomník na Sulíkovom ministerstve.

Priznal, že Igor Matovič tento návrh odmietol. "Očakávam aj nejaký status, alebo hocičo. Ale ja som si toho už prežil dosť," konštatoval Sulík na to, ako asi zareaguje Matovič na tieto jeho slová. Minister hospodárstva tiež povedal, že nemieni odteraz preberať spoluzodpovednosť za vývoj pandémie nového koronavírusu.