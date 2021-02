Vládu čaká ďalšie zasadnutie: Prerokuje aj zmeny v ukladaní pokút za neuhradenie diaľničnej známky

Predseda vlády SR Igor Matovič

BRATISLAVA – Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by malo byť možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona o diaľničnej známke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, o ktorom má vo štvrtok rokovať vláda. Cieľom je prispieť k zvýšeniu efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť.