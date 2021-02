Krajčí podáva taký výkon, že je treba sa pred ním skloniť, tvrdí Mičovský

BRATISLAVA - Ak sa výzvy na odstúpenie ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího ozývajú aj z koaličného tábora, podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského je to mimoriadne nespravodlivé. Povedal to pred štvrtkovým rokovaním vlády.

"Pána ministra sledujem už takmer rok a musím povedať, že ľudsky a odborne podáva taký výkon, že je potrebné sa pred ním skloniť. Ak si niekto myslí opak, je to jeho právo, no mýli sa,“ zdôraznil Krajčího kolega vo vláde. Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Richard Sulík odmietol pred novinármi špekulovať o tejto téme. "Nebudem dávať ministrovi a premiérovi takéto odkazy cez médiá,“ povedal šéf SaS.

Minister dopravy SR Andrej Doležal si nemyslí, že by sa mal vyjadrovať k otázke, či by mal alebo nemal Krajčí rezignovať. "Nemám na to názor, ak by som mal zaujať stanovisko, musela by byť o tom diskusia, musel by som počuť argumenty. Ale v prvom rade je to otázka pre pána ministra, ak to bude tak cítiť, je to o jeho rozhodnutí,“ zdôraznil.

Na odchod ministra zdravotníctva za nezvládnuté manažovanie pandémie vyzvali jeho predchodcovia Tomáš Drucker z mimoparlamentnej strany Dobrá voľba, Andrea Kalavská a nezaradený poslanec národnej rady z mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.

Kritiku mu adresovala aj predsedníčka Výboru Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková. Vyčíta mu novú vyhlášku ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej si ženy nad 40 rokov budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Povedala v tejto súvislosti, že Krajčí by sa mal prestať venovať vnucovaniu "svojho náboženského presvedčenia celému Slovensku" a mal by sa začať venovať riešeniu problémov s ochorením COVID-19.