Súd rozhoduje o väzbe pre Moniku Jankovskú: VIDEO Pomôže jej pokus o samovraždu dostať sa na slobodu?

Monika Jankovská aktuálne nie je v stave, aby mohla vypovedať. Stalo sa tak potom, ako užila väčšie množstvo tabletiek a pokúsila sa o samovraždu. "Moja klientka sa nezúčastní dnešného výsluchu vzhľadom na jej zlý zdravotný stav. Rozhodovanie sa uskutoční v jej neprítomnosti," uviedol obhajca Peter Erdős. Podľa jeho slov nie je v súčasnosti schopná akéhokoľvek výsluchu pred sudcom, ako aj orgánmi činnými v trestnom konaní. Zdôvodňuje to jej zlým psychickým stavom, predovšetkým vzhľadom na jej pokus o samovraždu z konca januára.

Podľa informácií Topky.sk mala Jankovska zjesť 30 až 40 tabletiek sedatív, ktoré mala na predpis a postupne si ich zbierala za múrmi väznice. Z výpovede bývalej sudkyne, ktorú poskytla pri vyšetrovaní incidentu vo väznici vyplýva, že privolaní strážnici na jej prosbu o pomoc nereagovali. Našli ju až ráno, potom ako v obrovských blestiach a krčoch na podlahe cely strávila priotrávená celé hodiny.

To, či sa Monika Jankovská dostane na slobodu alebo bude naďalej vo väzbe, oznámi sudca Špecializovaného trestného súdu o 14tej hodine.

Pozrite si vyjadrenie advokáta Moniky Jankovskej Petra Erdősa

Monika Jankovská by mala byť väzobne stíhaná do 11. marca. Vo väzbe je od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry pod názvom Búrka. Príslušníci NAKA vtedy zadržali 13 sudcov, pričom padli obvinenia z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Ďalšie obvinenia pribudli Jankovskej po minuloročnej októbrovej akcii Víchrica. Od septembra 2020 je obvinená aj v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima.