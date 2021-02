Polícia posilnila kontroly na hraniciach, čakacie doby sa bude snažiť eliminovať

"Od skorého rána sa tvorili čakacie doby predovšetkým v smere do Rakúska. Občania museli čakať desiatky minút. Postupne sa rady vytvorili aj na vstupe do SR, kedy najmä naši občania bývajúci v prihraničných oblastiach dochádzali do zamestnania na Slovensko," skonštatovala hovorkyňa s tým, že situáciu denne vyhodnocujú a priebežne sa budú snažiť znížiť čakacie doby tam, kde to infraštruktúra dovoľuje.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Občanov polícia upozornila, aby si pri prechode hranicami vytvorili dostatočnú časovú rezervu, prípadne aby využili aj ostatné hraničné priechody. Rovnako pripomenula, aby si dopredu pripravili dokumenty predpísané vo vyhláške ÚVZ.

Hovorkyňa vysvetlila, že cieľom polície je intenzívna kontrola dodržiavania karanténnych opatrení a splnenia podmienok pred vstupom na Slovensko vyplývajúcich z platnej vyhlášky ÚVZ. Tou sa podľa jej slov nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na Slovensko.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Dodala, že kontroly robia najmä v časoch, kedy sa predpokladá najväčšia intenzita dopravy. Dôvodom má byť to, aby polícia vedela účelne a efektívne využívať svoje sily a prostriedky, a to aj pri výkone kontrol dodržiavania karanténnych opatrení vo vnútrozemí.