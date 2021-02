KORONAVÍRUS Bittó Cigániková sa pustila do Mareka Krajčího: Toto je teraz dôležité, pán minister?!

BRATISLAVA - Napätie v koalícii medzi liberálnymi a konzervatívnymi poslancami neutícha, skôr naopak. Takmer každý týždeň sa stretávajú nové a nové názory na sporné otázky ako napríklad potraty. Práve túto tému mal opäť otvoriť zdravotnícky rezort Mareka Krajčího (OĽaNO). Vyslúžil si za to kritiku predsedníčky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). Tá ministrovi vyčíta to, že teraz má Slovensko oveľa väčšie problémy, ako riešiť potratovú politiku.

Správa o Krajčího zámere sa začala šíriť približne v tom istom čase, ako Slovensko dosiahlo smutný vrchol v rebríčku úmrtnosti na nový koronavírus podľa webu ourworldindata.org.

Cigániková sa pýta, či je práve otázka riešenia potratov práve v tomto období taká dôležitá. "Pán minister by sa konečne mal prestať venovať vnucovaniu svojho náboženského presvedčenia celému Slovensku a začať sa venovať riešeniu problémov s Covidom. Medzičasom je totiž v tejto otázke najneuspešnejším ministrom na svete!" vyhlásila Cigániková.

Nové znenie vyhlášky, ktoré spomína potraty

Na to, že v novom dokumente z rezortu zdravotníctva sa spomína spoplatnenie potratov pre ženy nad 40 rokov upozornila mimoparlamentná politička zo strany Spolu Simona Petrík. "Veľmi nenápadne tak minister Krajčí de facto týmto ženám spoplatnil interrupcie a ešte argumentuje tým, že "je v jeho záujme zrušiť diskrimináciu žien na základe veku"," popisuje Petrík. "To je teda riadny bizár, poviem vám, pretože touto zmenou diskrimináciou naopak prehlbuje," dodala. Vyhláška má pritom vstúpiť do platnosti už onedlho - 1. marca 2021.

Iniciatívu ministra Krajčího si zobral na paškál aj bratislavský župan Juraj Droba (SaS), ktorý rozhodne kritizuje stanovené zmeny. "Výsledok bude aj to, že sociálne slabšie ženy si ju nebudú môcť dovoliť, keďže jej cena je v stovkách eur a podobne ako v Poľsku budú vyhľadávať lacné a nebezpečné spôsoby. Prvou a poslednou úlohou Ministerstva zdravotníctva by mala byť predsa ochrana zdravia. Štát by mal týmto ženám pomôcť, nie im ťažkú situáciu ešte zhoršovať," mysli si Droba.

"Po tejto vyhláške a posledných vyhláseniach pani Záborskej na túto tému ma už neprekvapí ani návrat inkvizície. A veľmi sa divím bývalej kolegyni a expertke, súčasnej štátnej tajomníčke pani Ježíkovej, že je ochotná dať pod toto svoj podpis," uzavrel.

Otázky o tejto novele sme už zaslali aj na samotné ministerstvo zdravotníctva.