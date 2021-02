Mimoriadne chladné počasie láme rekordy: FOTO Na Lomničáku bolo na pocit až mínus 50 stupňov

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej analýze priblížil, že v noci na 11. februára začal nad naše územie prenikať od severozápadu až severu veľmi studený arktický vzduch. To zapríčinilo výrazný pokles teploty vzduchu a vo štvrtok popoludní už na celom území mrzlo. Na severe bolo aj pod -10 °C.

Snehová kalamita vo štvrtok potrápila vodičov na Zemplíne

Na väčšine územia sa navyše vytvorila snehová pokrývka a súčasne bolo aj silno veterno. Práve veterné počasie okrem veľmi nízkych hodnôt pocitovej teploty spôsobilo aj vznik početných snehových jazykov a závejov, predovšetkým na východe Slovenska.

„Ochladenie bolo najnepríjemnejšie na hrebeňoch hôr, kde bolo sprevádzané mimoriadne silným vetrom a postupným výrazným poklesom teploty vzduchu. Na Chopku sme zaznamenali mohutnú víchricu s teplotou pod -20 °C, čo predstavovalo pocitovú teplotu pod -42 °C, na Lomnickom štíte dokonca -50 °C,“ spresnil SHMÚ s tým, že na hrebeňoch hôr ochladenie vyvrcholilo 12. februára večer. „Na Lomnickom štíte ochladilo na -29,0 °C, čím boli prekonané denné rekordy platné pre 12. aj 13. február. Veľmi nízku hodnotu mala aj priemerná denná teplota - s hodnotou -28,2 °C sa 12. február na Lomnickom štíte zaradil medzi najchladnejšie dni zaznamenané na tejto stanici,“ dodal hydrometeorologický ústav.

Zdroj: SHMÚ

V nižších polohách bolo v noci na 12. februára väčšinou veterno, miestami aj zväčšená oblačnosť, čo zabránilo výraznejšiemu poklesu teploty. Podľa meteorológov sa však našli aj máloveterné lokality so zmenšenou oblačnosťou, kde teplota mohla výrazne klesať.

Zdroj: SHMÚ

„Ojedinele sa ochladilo pod -20 °C, predovšetkým na Horehroní, Gemeri a Spiši, pričom najchladnejšie bolo na juhu stredného Slovenska v obci Hajnáčka, kde teplota klesla na -24,4 °C. Chladno bolo aj počas dňa a teplota väčšinou vystúpila len na -10 až -2 °C, no vo vyšších polohách a na severe sme zaznamenali aj arktický deň, keďže teplota tam nevystúpila nad -10 °C,“ konkretizoval SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

V noci na 13. februára sa do našej oblasti v studenom vzduchu začala rozširovať tlaková výš od severozápadu. Následkom toho zoslabol vietor, no najmä na západe a východe ešte väčšinou fúkal severozápadný rýchlosťou do 30 km/h.

Zdroj: SHMÚ

„Keďže na väčšie územia je snehová pokrývka a oblačnosť sa vyskytovala len na severe, výrazný pokles teploty bol možný na väčšej časti územia ako predošlú noc. Teplota pod -20 °C už klesla na viacerých staniciach najmä v Banskobystrickom kraji, ojedinele aj inde,“ avizoval SHMÚ. Najvýraznejšie sa podľa meteorológov opäť ochladilo na krajnom juhu stredného Slovenska v obci Hajnáčka, kde namerali -26,6 °C.

Zdroj: SHMÚ

Medzi najchladnejšie lokality v noci na 13. februára patria Hajnáčka (-26,6 °C), Dobšinská Ľ. Jaskyňa (-26,3 °C), Lipovany (-24,6 °C), Čierny Balog - Dobroč (-23,4 °C), Vigľaš - Pstruša (-22,6 °C), Vernár (-22,5 °C), Ožďany (-22,3 °C) a Lenartovce (-22,2 °C).