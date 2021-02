KORONAVÍRUS Schôdza parlamentu k predlžovaniu núdzového stavu by mohla byť 24. februára

BRATISLAVA - Schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej majú poslanci odobriť predĺženie núdzového stavu, by mala byť v týždni od 22. februára, predbežne sa hovorí o 24. februári. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská.

Núdzový stav sa predĺžil od pondelka (8. 2.) o ďalších 40 dní, rozhodol o tom vládny kabinet. Predĺženie musí odsúhlasiť parlament do 20 dní odo dňa jeho účinnosti. Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Legislatíva umožňuje vláde opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.