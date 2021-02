KORONAVÍRUS Prevádzky treba odškodniť alebo otvoriť: Pozrieme sa aj na e-karanténu, hovorí Sulík

BRATISLAVA - Podniky a prevádzky dotknuté pandémiou nového koronavírusu treba buď odškodniť, alebo čo najskôr otvoriť. Povedal to vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ak by sa pre zlú situáciu nepodarilo prevádzky otvoriť, deklaroval záujem odškodniť ich.

Informoval, že návrh odškodňovacieho zákona opäť predostrel partnerom a myslí si, že teraz by mohol prejsť. Záležať má aj od toho, čo povie rezort financií o možných dôsledkoch na štátnu kasu. Pripustil, že lockdown zrejme nepriniesol také výsledky, ako sa čakalo, a hoci sa testuje veľa, je otázna kontrola dodržiavania karantény. Preto sa podľa vlastných slov pokúsi s odborným tímom pozrieť na možnosti smart aplikácií a sfunkčniť e-karanténu.

"Pointa je v tom, aby sme nemuseli na každý jeden sektor pripravovať zákon a aj schému, ktorú musí následne schváliť komisia," ozrejmil Sulík v súvislosti s odškodňovacím zákonom. Dodal, že schém pomoci bolo veľa pre rôzne odvetvia a teraz ich chcú dať dokopy. Nechcel hovoriť bližšie informácie, pretože ešte nepoznajú možné výpadky v štátnej kase.

Očakáva, že na najbližšej koaličnej rade budú definitívne vedieť, či návrh bude, alebo nebude prijatý. "Keď bude, tak do toho pôjdeme veľmi rýchlo, aby sme vedeli aj spätne odškodniť prevádzky, ktoré sme zatvorili, alebo ktoré boli zatvorením iných prevádzok poškodené," povedal s tým, že návrh má zohľadniť aj to, kto už koľko pomoci dostal a vyplácal by sa len rozdiel.

Ak by legislatíva prešla, vykonávala by ju podľa jeho slov finančná správa. Deklaroval, že ak neprejde, budú hľadať iné možnosti odškodnenia. Avizoval záujem čo najskôr otvoriť prevádzky, a ak by to pre zlú situáciu nešlo, podčiarkol záujem ich primerane odškodniť. "Nikdy sa vám nepodarí nahradiť všetkým všetko. To, o čo sa musíme snažiť, je otvoriť prevádzky aj služby," podotkol.

Aj vzhľadom na aktuálne výsledky lockdownu sa podľa Sulíka treba zamyslieť nad ďalšími možnosťami boja s pandémiou. Vo štvrtok má mať prvé stretnutie s tímom k smart aplikáciám. Funkčnú e-karanténu by chcel vyriešiť v horizonte niekoľkých týždňov. "Testujeme o život, zistíme denne tisíce ľudí, ktorí sú pozitívni, a potom nijak neriešime, čo sa s nimi deje ďalej, či sú v karanténe, či to niekto kontroluje," podotkol.

Nemyslí si, že pri vývoji aplikácie bude treba začínať od nuly, pričom poukázal na okolité krajiny. Hotovú aplikáciu by podľa jeho slov aj v súvislosti s ochranou osobných údajov odovzdali Národnému centru zdravotníckych informácií.

Upozornil, že snaha nemusí vyjsť, ale aspoň bude vláda vedieť, že sa vyskúšali všetky možnosti. Odmieta, že by práca na smart aplikáciách bola pomstou v rámci koalície. Vysvetlil, že sa sám ponúkol po tom, ako sa pýtal na to, prečo na Slovensku aplikácie nefungujú, keď v okolitých krajinách áno.